Csaknem 180 milliárd forinttal játszott az éjszaka Orbán Viktor, jutott gyermekvédelemre és Rogán Antalnak is

Érdekesség, hogy számos intézkedés forrását a Rezsivédelmi Alap terhére teremtették meg. Mivel az időjárás eddig igen kegyes volt hozzánk, és az energiaárak is jócskán visszaestek – legalábbis a két, két és fél évvel ezelőtti horribilis összegekhez képest – a Rezsivédelmi Alapba befizetett különadók egy jó része immár nem az egyes szektorok (lakosság, vállalkozások, önkormányzatok, kormányzati szervek stb.) számláinak kifizetésére, hanem egyéb kormányzati kiadásokra folyhatnak el.

6,7 milliárd forintot kap a rendőrség, illetve 3,7 milliárdot a Klebelsberg Központ is.

Ebben a rendelkezésben olvasható az is, hogy

A rendelkezések kedvezményezettjei között találhatóak vasúti fejlesztések 37,7 milliárd, egyházi intézményi beruházások 16,5 milliárd forint összegben, de a Bethlen Gábor Alap is részesül 17 milliárd forintban nemzetpolitikai célú támogatásként.

