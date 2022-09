Csepreghy Nándor bemondta: 2025-ben újraindítják a most leállított megaberuházásokat

Az állami építési beruházásokat érintő 2100 milliárd forintos megszorítás csak ideiglenes lesz, a kormány arra készül, hogy 2025-2026-ban újraindítja a most leállított építkezéseket – közölte a Portfolio ingatlanbefektetési konferenciáján Csepreghy Nándor politikai államtitkár, az Építési és Beruházási Minisztérium miniszterhelyettese. Bejelentette ugyanakkor azt is, hogy a már futó építkezéseknél tapasztalható költségnövekedés miatt mintegy 750 milliárd forintos költségvetési átcsoportosítás lesz.

Több út és autópályaszakasz építése is elvérzik, de csak átmenetileg. Fotó: MTI Több út és autópályaszakasz építése is elvérzik, de csak átmenetileg. Fotó: MTI

Lapunk is beszámolt róla, hogy Lázár János miniszter egy 117 kiemelt beruházást tartalmazó listát tett közzé augusztusban, amiknek a felülvizsgálatát elvégzik. Még nincs végleges döntés arról, hogy ezek közül mit halasztanak el, de az államtitkár most azt mondta, hogy biztosan később épül meg az M7-es autópálya zalai szakaszán a bővítés (370 milliárd forint), az M1-es autópálya új sávjainak megépítése (350 milliárd forint) és a Testnevelési Egyetemre sem költenek el most 100 milliárd forintot.

A politikus mindent az Oroszország által indított ukrajnai háborúból és az EU-val szembeni kormányzati kardoskodásból vezetett le beszédében.

„Az EU és Budapest közötti vita kijelöli azt a sávot, amelyben mozoghat a kormány a beruházások tekintetében” - fogalmazott.

Jelenleg mintegy 10 ezer milliárd forint értékű az a beruházási kör, amiben az állam megrendelőként érintett. Ennek és a jövőbeni beruházásoknak az újfajta, az uniónak is megfelelő keretszabályozását készítik elő, ezt a törvényt várhatóan szeptember legvégén vagy október elején terjesztik a parlament elé. De csak azután, hogy valós egyeztetéseket folytattak az érdemi szakmai szervezetekkel, ez újdonság, fordulat az eddigi gyakorlathoz képest – húzta alá a miniszterhelyettes. A konzultációkban eddig részt vett szervezetek között megemlítette az Építési Vállalkozások Országos Szakszövetségét (ÉVOSZ), a Magyar Mérnöki Kamarát, de még a Magyar Művészeti Akadémiát is. Ugyancsak ide sorolta a kamarákat, valamint a kormánnyal szintén ritkán vitatkozó Megyei Önkormányzatok Szövetségét és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét.

Kifejtette, hogy az új beruházási törvényben leszögezik majd, hogy az állam milyen elvi és gyakorlati szempontok érvényesítésére összpontosít. Már-már „forradalmian új” elemként ezentúl az állami beruházások esetében a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést csak akkor lehet kiírni, ha már megvannak az elfogadott végleges engedélyeztetési tervek, amik a költségbecslést is tartalmazzák. Ezzel szerinte a mostani 10-30 százalékos menet közbeni költségnövekedést a sáv aljára, vagyis 10 százalék közelébe szoríthatják le.

Az eddigi gyakorlatot megváltoztatva legalább négy ajánlatot kell bekérni, ezzel eleget tesznek majd az erre vonatkozó brüsszeli igényeknek – mondta. Ugyancsak fontos része lesz a törvénynek, hogy előírja a kivitelezés alatti teljes állami kontrollt és annak felügyeletét, hogy a jövőbeni működés is költséghatékony legyen. A törvény négy szekcióra bontja majd az állami szerepvállalás szabályozását: külön kezeli a vasúti, a közúti, az infrastrukturális és a magasépítési ágazatokat.

„Mindezzel teljesíthetjük azt a miniszterelnöki vállalást, hogy 2030-ra az EU egyik legversenyképesebb országa legyen Magyarország” – tett hűségesküt a politikus, majd hozzátette: az építésgazdaság azon kevés ágazatok közé tartozik, amelynél igenis lehet és kell is protekcionista politikát folytatni.