Dobogós helyen a magyar áremelkedés Európában

A 27 tagú unióban az euróövezetnél gyorsabban, 0,6 százalékkal nőttek a fogyasztói árak májusban. Ez azonban így is lassuló trendet tükröz, ugyanis áprilisban 0,7 százalékra, márciusban 1,2 százalékra, februárban 1,6 százalékra, januárban pedig 1,7 százalékra rúgott a pénzromlás éves üteme, míg tavaly májusban 1,6 százalékra. Havi összevetésben az euróövezetben 0,1 százalékkal csökkentek, az unió egészében pedig stagnáltak a fogyasztói árak májusban.

Az Európai Unió statisztikai hivatalának (Eurostat) szerdán kiadott végleges, az előzetessel megegyező és az elemzői várakozásokkal is összhangban álló adata szerint éves összehasonlításban 0,1 százalékkal nőttek a fogyasztói árak a 19 uniós országot tömörítő eurózónában, ami 2016 júniusa óta a legkisebb érték. Áprilisban 0,3, márciusban 0,7, februárban 1,2, januárban pedig 1,4 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak. Egy évvel ezelőtt, tavaly májusban még 1,2 százalékos volt az emelkedés.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!