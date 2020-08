Döntött az Alkotmánybíróság: aránytalanul fenyegette a törvény a népszavazások szervezőit

Az igazságügyi miniszter azt írta az Alkotmánybíróságnak, hogy a bírság célja a választópolgárok különleges adatainak védelme, egyúttal a választások tisztaságának biztosítása, mert az ívek érzékeny adatokat tartalmaznak. A testület szerint azonban visszaélni az adatokkal úgy is lehet, hogy valaki a visszaadás előtt lemásolja az íveket. Ezt és más visszaéléseket jogos büntetni, de önmagában az aláírásgyűjtő ívek leadásának elmulasztását ilyen mértékben nem. Az Országgyűlés 2013 december 17-én fogadta el kormánypárti szavazatokkal a népszavazásokról szóló törvényt.

Ilyen (aláírásgyűjtő ívenként nézve) látszólag alacsony, ám összességében irreálisan magas mértékű bírsággal való fenyegetettség nyilvánvalóan alkalmas arra az Alkotmánybíróság szerint, hogy a választópolgárokat elriassza attól, hogy gyakorolják az Alaptörvény által is elismert népszavazáshoz való jogukat.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy bírság intézménye a népszavazáshoz való jog aránytalan korlátozását valósította meg. A szervezőt fenyegető , csak az átvett aláírásgyűjtő ívek száma alapján becsülhető mértékű, és országos népszavazások esetében akár tízmillió forintos nagyságrendű bírság az országos népszavazás szervezőjét ugyanis még azokban az esetekben is kimentést nem engedő módon fenyegeti, ha az aláírásgyűjtő ívek leadásának elmaradása a közreműködő személy magatartására, illetőleg a szervezőtől teljes mértékben független, elháríthatatlan külső körülményre vezethető vissza - szól a testület indoklása.

A testület döntése szerint az számít alaptörvény-ellenesnek, hogy a Nemzeti Választási Bizottság bírságot szab ki arra, aki nem adja le határidőre az aláírásgyűjtő íveket. A le nem adott aláírásgyűjtő ívekért darabonként 1000 forintos bírságot kell fizetni. Ez azt is jelenti, hogy akit már megbírságoltak a le nem adott ívekért, az nem kap vissza semmit, mert a döntés csak 2021. június 30-tól érvényes.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!