Dupla öröm az Orbán családban: a kormányfő mindkét öccse bezsákolt egy céget

Újabb vállalkozással gyarapodott az Orbán család cégbirodalma. Ezúttal ifjabb Orbán Győző, a patrióta miniszterelnök öccse látta elérkezettnek az időt arra, hogy hozzátegye a magáét a kiterjedt família boldogulásához. Az Opten adatbázisa szerint a veterán bírkózóként is ismert üzletember január 20-án lett többségi tulajdonosa a szabadbattyáni RenewEnergy Develop Kft.-nek. A cég már 2020 óta létezik, és eddig a börgöndi repülőtérben is érdekelt Polgár Lászlóhoz tartozott.

Főtevékenysége építményüzemeltetés, de foglalkoznak még:

villamosenergia-termeléssel,

villamosenergia-kereskedelemmel,

villamosenergia-szállítással,

és villamosenergia-elosztással.

Nem egy világmegváltó cégről van szó, viszonylag szerények a méretei egyelőre. Ugyanakkor ifjabb Orbán Győző érkezésével nem lehet kizárni, hogy új lendületet kap a RenewEnergy Develop Kft., hiszen Orbán Viktor öccse tanult közgazdaságtant. Legutóbbi beszámolója szerint a cég 2023-ban 21,8 millió forint forgalmat bonyolított, amiből 19 milliós profitra futotta. Ellenben 2022-ben nem volt bevétele.

Orbán Győzőben van vállalkozó kedv

Fotó: MTI

A szabadbattyáni társaság résztulajdonos a Geothermal Green Energy Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-ben. A cégről a hvg.hu írt még 2023-ban és egy nagy üzlet lehetősége van benne.

Újabb geotermikus projektben lett érdekelt Balázs Attila, a Bayer Construct építőipari cégcsoport tulajdonosa, állami kavicsbányászati koncesszió birtokosa. A Geothermal Green Energy Kft., amelyben minősített többségű befolyást szerzett, még 2018-ban nyerte el a Békés megyei Tótkomlóson a geotermikus fűtési rendszer tervezését és kivitelezését. Ehhez 2,5 milliárd forint uniós támogatás is járt volna, ám a projekt éveken át halasztódott. Közben pedig a Bayer Construct 396 négyzetkilométeres területre nyújtott be kérelmet geotermikus kutatásokra

– írta a gazdasági lap.

Tehát ifjabb Orbán Győzőnek és a Bayer Construct építőipari cégcsoportnak lett egy közös vállalkozása, amely 2023-ig ugyan nem termelt bevételt, de milliárdos eszközöket pakoltak bele. A miniszterelnök öccse tehát új irányba próbálkozik, miközben változatlanul ügyvezető apja egyik bányacégében.

Az Orbán család mostanában igen aktív a cégvilágban. Lapunk írta meg, hogy 2024. december 11-én Orbán Áron kivásárolta az Orbán-család nőgyógyászát, Dr. Tűzkő Nándort a Multi Shoot Zrt.-ből. Az Orbán-család nőgyógyászaként ismert Tűzkő 2017-ben alapította a Dunakeszire bejegyzett és négy telephellyel rendelkező céget, melyből most kiszállt. Tűzkő nevéhez kötődik többek között a tisztázatlan lélegeztetőgép-beszerzések és a meddőségi klinikák államosítása is. Orbán Áron 2022 októbere óta vezérigazgatója a cégnek, de ezzel 2024 karácsonya előtt immár egyedüli tulajdonosává is vált.

Szintén az Mfor írta meg, hogy előretör az Orbán család sokáig ismeretlen harmadik generációja. Az Opten adatbázisából ugyanis kiderült, hogy tavaly októberben újabb bányacéget gründolt magának Orbán Dávid. Ő a miniszterelnök unokaöccse, tehát a kormányfő testvérének, Orbán Győzőnek a fia. Még teljesen új a vállalkozás, egyelőre annyit lehet róla tudni, hogy a neve: Timolod Kft. Azt pedig a g7.hu írta meg, hogy huszonöt százalékos részesedést szerzett az Orbán család egyik meghatározó bányaipari cégében Orbán Dávid. A Gánt Kő Kft. teljesen a miniszterelnök apja, Orbán Győző tulajdonában volt, január 1-jén azonban a cég negyedét nevesített unokájának ajándékozta.