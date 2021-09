Durvulnak az eszközök: a Delta Air Lines 200 dolláros büntetést szab ki oltatlan dolgozóira

„A Delta Air Lines repülőtársaság havi 200 dolláros pótdíjat követel azoktól a dolgozóitól, akiknek a cég fizeti az egészségbiztosítását, de még nem oltatták be magukat a koronavírus elleni védőoltással – jelentette be a társaság vezérigazgatója, Ed Bastian, aki azt is hozzátette, hogy azok közül, akik elkapják a Covid-19 fertőzést, és emiatt hiányoznak, a táppénzüket csak azoknak állják, akik teljesen be vannak oltva.