Eddig még nem látott ábrán a koronavírus-járvány: a számok alapján jöhet a budapesti enyhítés

A fővárosban viszont kezdvezően alakulnak a számok, naponta stabilan 8-17 új azonosított koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak az elmúlt két hétben, vagyis a vírus terjedése a vidéki szintjére lassult. Ez alapján tehát semmi akadálya nincs annak, hogy - szigorú szabályok betartásával, de - a fővárosban is enyhítse a kormány a kijárási korlátozásokat. Május 4-e óta ráadásul összességében Budapest jobban teljesített a vidéknél, már, ami a járvány terjedését illeti. Míg ugyanis május 4. és május 15. között

Mindezek után kíváncsiak voltunk arra, hogy hogyan is alakultak az elmúlt bő egy hónapban a budapesti, a Pest megyei és a vidéki napi új esetszámok, vagyis a járványgörbe. Az ábrán jól látható, hogy az elmúlt két hétben, vagyis a vidéki korlátozások enyhítése óta mindhárom területi görbe tovább laposodott. Ugyan vannak egy-egy napi megugrások, ám ezek csak egyszeri alkalmat, nem trendfordulót jeleznek. Érdekesség, hogy az elmúlt néhány napban a vidéki esetszámok, mintha egy újra emelkedő szakaszt kezdtek volna el, szignifikáns megugrásról azonban nem lehet egyelőre beszélni.

Orbán Viktor azonban szombat délelőtt még a virológusok, professzorok, a kormányon kívüli szakemberek véleményét is meghallgatja. Mint azt a rádióinterjújában ugyanis elmondta: Budapest az ország egyetlen metropolisza, ha itt a lazítás után újra emelkedni kezdenének az esetszámok, nem megoldható, hogy egy-egy kerületet lezárjanak, az egész városra újra szigorítások várnának. Ha hibáznak, nehéz korrigálni - szummázta a kormányfő.

Szombaton kora délután fog dönteni az Orbán-kormány a fővárosi kijárási korlátozások enyhítéséről - ezt maga a miniszterelnök jelentette be szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Ugyan szerdán volt kormányülés, az előzetes várakozásokkal ellentétben ott csak a Pest megyei korlátozások feloldásáról született döntés , a főváros vonatkozásában csütörtök 15:00 órás határidővel Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter kikérte a polgármesterek véleményét .

