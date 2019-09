Egy családnak évi ezer dollárjába kerülhet Trump vámháborúja

Vasárnaptól az amerikai kormányzat további 125 milliárd dollár értékű Kínából importált árura vet ki 15 százalékos vámot. A termékek széles skáláján vannak szórakoztató elektronikai termékek, ruházati cikkek, pelenkák és sok minden egyéb. Kína viszonzásul több, mint 1.700, összesen 75 milliárd dollár értékű amerikai terméket sújtott 5-10 százalékos védővámmal, köztük az olajat.

Az amerikai elnök tavaly márciusban indította kereskedelmi háborúját Kína ellen. Azzal érvelt, hogy Peking költségvetési támogatásokkal teszi versenyképessé gazdaságának termékeit, emellett arra kényszeríti az amerikai vállalatokat, hogy adják át technológiájukat. Szakértők már korábban figyelmeztettek, hogy Trump rendszabályainak árát az amerikai fogyasztók fizetik majd meg – családonként évente akár 1.000 dollárt.

A London School of Economics és a londoni University College kutatóira hivatkozva jelentette ezt a The New York Times. A közgazdászok számításai szerint az átlagos amerikai család kiadásai évi 460 dollárral emelkednek a vámok miatt, a tehetőseké akár ennek kétszeresével. Míg a kínai állateledelek és a konzervek ára az elmúlt évben 4-5 százalékkal emelkedett, a mosó- és szárítógépeknél több, mint 8 százalékos volt az áremelkedés.

Minden kínai árut vámmal sújtanak majd

Washington eddig 250 milliárd dollár értékű kínai importra rótt ki 25 százalékos büntetővámot. A jelenlegi vámemelést újak követik októberben és decemberben, így a rendszabályok gyakorlatilag a teljes kínai behozatalt érintik majd. A intézkedéssel a Kínában gyártott mobiltelefonok, laptopok és egyéb keresett termékek árának jelentős emelkedése várható.

A fogyasztókat egyébként külön terhelik a Trump-kormány által mexikói, kanadai és európai árukra kivetett vámok is: azok az említett szakértők szerint további, átlag évi 260 dolláros terhet jelentenek egy amerikai családnak.