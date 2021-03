Egyre több a fiatal koronavírusos az intenzív osztályokon

49 ember szabálytalanul sétáltatta a kutyáját

A hosszú hétvégén összesen 2772 emberrel szemben intézkedtek a maszkviselési kötelezettség elmulasztása miatt. A kijárási tilalomra vonatkozó szabály megszegése miatt 1893 emberrel szemben léptek fel, közülük 49-en a kutyasétáltatásra vonatkozó szabályokat szegték meg - mondta el Kiss Róbert alezredes bevezetésként.

Egyre több fiatal kerül lélegeztetőgépre

Óriási sebességgel halad előre a harmadik hullám emelkedő szakasza - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos.

Müller Cecília a március 16-i sajtótájékoztatón. Forrás: M1 / Youtube Müller Cecília a március 16-i sajtótájékoztatón. Forrás: M1 / Youtube

A hosszú hétvége alatt 1126-an kerültek kórházba; náluk egyértelműen súlyosan zajlik a betegség. A brit mutáns nemcsak fertőzőképesebb, hanem fiatalabbakat fertőz meg és ők is rövid idő alatt súlyos állapotba kerülnek - az intenzív osztályokon egyre több fiatalt látni, mondta Müller Cecília. 9844 főt ápolnak már kórházban; már nemcsak új kórtermeket, hanem új részlegeket is kell nyitni. 1067-en vannak lélegeztetőgépen - idézte tovább a reggel közzétett statisztikát a tisztifőorvos.

Azt is elmondta: a szennyvíz elemzése azt mutatja, hogy az elkövetkező hetekben további emelkedéssel kell számolnunk; valamennyi járványügyi adatunk kedvezőtlenül alakul. A védőoltásoknak köszönhetően már kedvezőbb helyzetben lennénk, ha az eredeti, a járvány elején kimutatott, kevésbé fertőzőképes vírussal néznénk most szembe - a mutáns változatok miatt azonban teljesen megváltozott a járványgörbe a harmadik hullámban.

Változott a vírusmutánsok agresszivitása, rövidebb együtt-tartózkodás is elég ahhoz, hogy elkapjuk - válaszolta egy kérdésre később Müller Cecília. Az új variánsok fertőzőképessége erősebb, jellemzően a brit mutáns van jelen, a fertőzéseknek több mint 80 százalékánál ezt mutatják ki.

Több mint 850 ezer vakcina került be a rendszerbe

Várjuk az oltóanyagot, de a vakcinák száma limitált - mondta. Minden oltóanyagot, amely beérkezik az országba, eloltunk; 120 510 adag Pfizer-vakcina érkezett ma, ezt elsősorban regisztrált időseknek szánják, de második körös oltásokra is jut belőle. Holnap 100 ezer Sinopharm-vakcina érkezik, s AstraZenecából is jön szállítmány a héten - ez azonban a korábban vártnál kevesebb lesz a gyártó jelzése alapján. A korábban beérkezett 280 ezer Szputnyik- és 450 ezer Sinopharm-vakcina vizsgálatát a Nemzeti Népegészségügyi Központ befejezte, így azokat be lehet adni.

A ma érkezett Pfizer-, valamint a megvizsgált és oltásra engedélyezett Szputnyik V- és Sinopharm-vakcinák száma tehát meghaladja a 850 ezret.

Egyelőre nem látszik összefüggés az AstraZeneca és a vérrögképződés között

Az AstraZeneca oltóanyagra külön kitért Müller Cecília, miután több országban is felfüggesztették az oltást ezzel a vakcinával. Az Európai Gyógyszerügynökség és a Egészségügyi Világszervezet (WHO) közlése szerint 17 millió ember kapta meg ezt az oltást, közülük került ki 15 trombózisos és 22 tüdőembóliás eset. Arra a következtetésre jutottak, hogy az esetszám nem haladja meg az oltás nélküli időszak esetszámait, illetve sokkal nagyobb az esélye, hogy a koronavírus szövődményeibe belehalunk, minthogy bármi bajunk lenne a vakcinától. A vérrögképződést egyáltalán nem tudták az eddigi vizsgálatok ok-okozati összefüggésbe hozni az oltással - miközben egyébként maga a koronavírus-fertőzés okozhat vérrögképződést. A vizsgálatok mindenesetre továbbra is folynak az AstraZeneca-vakcinát illetően - mondta Müller Cecília; több szakmai grémium fog még állást foglalni az ügyben, egyelőre azonban nincs kimutatott összefüggés az oltás és a halálesetek között.

Az újságírói kérdések közül is sok vonatkozott az AstraZeneca-vakcina körül kialakult helyzetről - a korábbiakhoz csak annyit tett hozzá a tisztifőorvos, hogy

továbbra is a bizonyítékékon alapuló orvostudományra építenek, követik a WHO és az Európai Gyógyszerügynökség ajánlásait.

A cukorbetegek nagyobb veszélyben vannak

Még nem tudhatjuk, hogy egy-egy konkrét személynél hogyan zajlik le a betegség, a jövőben derülhet fény a genetikai háttérre, a befolyásoló tényezőkre - most egy friss tanulmányból az derül ki, hogy a cukorbetegségben szenvedőknél nagyobb eséllyel lesz súlyos a betegség lefolyása.

Aki nemrég átesett a betegségen, csak később vegye fel az oltást

Mit tegyen az, aki néhány hónapja esett át a fertőzésen, és oltási behívót kap? A jelenlegi protokoll szerint 3 hónapig rendelkezik megfelelő ellenanyag-szinttel az, aki átesett a betegségen, így ezután az időszak után érdemes csak oltásért jelentkezni, mivel szűkös a vakcinamennyiség az országban - ismertette az ajánlást ilyen esetekre Müller Cecília. Ellenanyag-teszt készítésére nincs szükség, a 3 hónapot kell kivárni a gyógyulást követően a protokoll szerint.