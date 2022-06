Egyre több cég terheli ránk az extra adót

Áthárítja az ügyfelekre a nagyobb tranzakciós illetéket a K&H Bank – ez a pénzintézet friss hirdetményéből derült ki, tudósított az rtl.hu. A csatorna arról is beszámol, hogy a lízingcégek többsége is ügyfeleivel fizetteti meg a kétszeresére emelt cégautó adót. A miniszterelnök múlt pénteken még azt mondta, „néhány kis stiklitől" eltekintve nem kell áthárításoktól tartani, "a választópolgárok ki fogják ezt bírni". A Ryanair ellen vizsgálatot is indítottak, mert a légitársaság utasaira terhelte az úgynevezett extraprofitadót.

Vizsgálat indult ellenük. Fotó: Depositphotos Vizsgálat indult ellenük. Fotó: Depositphotos

Időközben az Easyjet is úgy nyilatkozott a hvg.hu-nak, hogy drágulni fognak a jegyárak az extraprofitadó miatt:

Az easyJet csalódott az új adó magyarországi bevezetése miatt, amely egy olyan időszakban történik, amikor a légiközlekedési ágazat még csak elkezdett kilábalni a járványból - mondták a lapnak.

Az EasyJet szerint az új, utasonként számolt adó miatti költségnövekedés nemcsak hogy magasabb viteldíjakat fog eredményezni, hanem ezen felül Magyarország nemzetközi összeköttetése is romolhat.