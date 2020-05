Ekkor érhet véget a veszélyhelyzet - meddig marad az ingyenes parkolás és a kórházparancsnoki rendszer?

Két héten belül megszavazhatja az Országgyűlés a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet és különleges jogrendi állapot megszüntetését - jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára.

A járvány elleni védekezés azonban nem szűnt meg - szögezte le Orbán Balázs. Hozzátette: a további védekezéshez szükséges szabályokat a különleges jogrendi felhatalmazás nélkül is meg tudják hozni. Úgy vélte, a védekezés első szakasza a különleges jogrendi állapot nélkül "bizonyosan nem lehetett volna ennyire eredményes".

Orbán Balázs szólt arról is, hogy az egészségügyi válsághelyzet intézménye "az egészségügyi készenlét fokozása érdekében megerősödik", a jövőben ez a jogintézmény biztosítja majd a járvány esetleges második hullámára való felkészüléshez szükséges jogi hátteret.

Orbán Balázs közölte: a kabinet a hétfői kormányülésén döntött arról, hogy törvényjavaslatot nyújt be az Országgyűlésnek, amelyet ha a képviselők támogatnak, akkor megszűnik a koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet és véget ér a különleges jogrendi időszak - írja az MTI.

