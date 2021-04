Elszomorító, amit a Pfizer vezére mondott az oltásról

A magyar kormány és a hivatalos kommunikációban megjelenő orvosok rendre arról beszélnek, hogy az egyes oltások között nincs különbség. Csütörtökön például Gulyás Gergely mondta azt a kormányinfón, hogy az oltóanyagok között nincs érdemi különbség a hatékonyságban. Mindegyik hatásos és védelmet biztosít a betegséggel, különösen a súlyos lefolyással szemben. A hivatalos kommunikáció szerint a legfontosabb, hogy mindenki felvegye az oltást, mert az egy csapásra megoldja a problémákat.

A Pfizer vakcináját fogadják el leginkább

Sokan elfogadják ezt, nem véletlen, hogy az Európai Gyógyszerügynökség engedélyével nem rendelkező, ám Magyarországon jóváhagyott kínai és orosz vakcinával is sok százezer embert oltottak be hazánkban. Ennek ellenére mégis kialakult egyfajta informális elismertségi erősorrend, és ebben a Pfizer/BionTech készítménye áll a dobogó legfelsőbb fokán.

Éppen ezért különösen érdekes az amerikai gyógyszeróriás vezérigazgatójának csütörtöki megszólalása. Albert Bourla a CVS Health virtuális eseményén beszélt a vakcináról. Az április 1-jén rögzített, ám csak most bemutatott felvételen a Pfizer vezére azt mondta: valószínűleg szükség lesz az oltásból egy harmadik adagra, amelyet a második adag felvételét követően valamikor 6 és 12 hónap között kellene beadni ahhoz, hogy az érintettek védettsége biztosítva legyen. Ez talán még kevésbé tűnik meglepőnek, az viszont annál inkább, hogy Albert Bourla szerint ezt követően évente kellene ismétlő oltást kapnia az embereknek.

Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója (Forrás: pfizer.com) Albert Bourla, a Pfizer vezérigazgatója (Forrás: pfizer.com)

Ezt egy életen át kell játszani?

Érdekesség, hogy a jelenleg beadott védőoltások döntő többségét egyszer kell életünk során felvenni. Van néhány oltás, amelyből több kell, mint például a tetanusz, vagy a hepatitisz elleni. Ugyanakkor nagyon kevés olyan vakcina van, amit évente be kell adatni a védettséghez, de van ilyen is, például az influenza elleni. Érdemes kiemelni ugyanakkor, hogy a többség eddig az ilyen típusú oltásokra kevésbé volt úgymond nyitott. Míg az egyszer beadandó oltásokat Magyarországon szinte mindenki megkapja (gyerekkorban), addig az influenza ellenit sokkal kevesebben, jellemzően a legveszélyeztetettebbnek számító idősek veszik fel.

A Pfizer-vezér azt mondta, hogy a koronavírus jellegében nem az egyszeri oltást igénylő vírusra (mint például a polio) hasonlít, hanem az influenzára. Így a folyamatos védelemhez rendszeres vakcinalizálás szükséges.

Az új mutációk jelentenek kihívást

A Pfizer vezérigazgatója szerint az általuk mért adatok szerint a vakcina hatása hat hónap után csökkenést mutat, ugyanakkor addig extrém magas. Így a járvány mostani szakaszában az oltást felvevőknek nagyon kis százalékának kell a fertőzéstől tartani, a súlyosabb szövődmények pedig szinte egyáltalán nem jelentkeznek.

Albert Bourla arról is beszélt, hogy február óta elkezdték tesztelni egy harmadik, emlékeztető oltás hatását is. Ezt a második oltást követően legalább fél év elteltével adják be, és elsősorban az a céljuk, hogy a vírus új mutációival szemben is védelmet nyújtson.

Felerősödnek az összeesküvés-elméletek?

A nyugati világban általánosan elfogadott volt eddig, hogy a járvány legyőzhető, és megfelelő mértékű vakcinalizálás és a betegségen átesettek révén hamarosan kialakulhat a nyájimmunitás, így a betegség kvázi eltűnhet. A szakértők eddig azt mondták, hogy a vírus csak korlátozott mértékig fog mutálódni, így nem kell hosszú macska-egér játékra készülni, hanem rövid távon véget lehet vetni a járványnak. A Pfizer-vezető szavai viszont azt sugallják, hogy szerinte hosszú éveken keresztül komoly veszélyt jelenthet a koronavírus, és ezért kell majd folyamatosan újra oltatni magunkat.

Remélhetőleg a Pfizer-vezér most publikált véleménye nem fogják felerősíteni az összeesküvés-elméleteket. A járvány egy éve alatt ugyanis folyamatosan felmerült, hogy ez egy mesterségesen gerjesztett járvány, aminek többek között az a célja, hogy a gazdagok még gazdagabbak legyenek. Ennek egyik eszköze a vakcina, ami óriási üzletet jelent, hiszen milliárd számra oltják be majd be az embereket. Így, ha az oltást évente meg kell ismételni, akkor ez hosszú ideig jelent óriási bevételt a vakcinát gyártó vállalatok számára, és megterhelést a kormányok vagy ha már nem lesz ingyenes, akkor az állampolgárok számára.