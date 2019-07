Elverte a jég az almát - negyedével kevesebb gyümölcs termett

Tavaly túl sok volt

Idén Magyarországon mintegy 450 ezer tonna almatermés várható, ami 25 százalékkal marad el az átlagostól. A hozamcsökkenést részben a tavaszi fagyok miatti lokális kiesések okozzák – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK).

Míg 2017-ben nagyon kevés alma termett, addig 2018-ban rekordmennyiségek voltak Európában, az almatermesztésben meghatározó országokban (különösen Lengyelországban) és hazánkban is. A hazai átvételi árakban mindez 2017-ben jelentős emelkedést, tavaly pedig drasztikusan alacsony árakat okozott.

2018-as magas termés ellenére a léalmát feldolgozó üzemekben jelenleg feltehetőleg nincsenek extra készletek. Az alma európai piaci árait meghatározó Lengyelországban is gyenge termést várnak. A NAK szerint ellentmondásos információk érkeznek ugyan észak-európai versenytársunktól, de a hivatalos adatok 2,0-2,5 millió tonna körüli lengyel termésről árulkodnak, ami a tavalyi termés fele, az átlagtermés 60 százaléka. Mindez azt jelzi előre, hogy várhatóan keresleti piac lesz almából.

Bezavar a jégkár

Ebben az évben is 1/3 étkezési és 2/3 ipari alma lesz. Ugyanakkor a helyzetet árnyalja, hogy – az adott esetben a jelentős fagykároktól is megmenekült – a jéghálóval nem fedett ültetvények egy részében tapasztalható valamilyen mértékű jégkár, ami rontja a minőségi kihozatalt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelentős károkat okozó szélvihar emellett számos gazdaság működését is tönkretette.

Nemrég egyébként alma munkacsoport alakult NAK a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ), a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács valamint az Északkelet-Magyarországi Alma és Egyéb Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (ÉKASZ) együttműködésével.

Céljuk, hogy az almatermesztés – ide értve az étkezési és a léalmát is – szereplői és a szakmai szervezetek a jövőben közösen alakítsák ki álláspontjukat, szakmai véleményüket, együttműködjenek az ágazat fejlesztésében.