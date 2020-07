Ennyivel dobhatja meg a nyaralást a koronavírusteszt - táblázatban az árak

Augusztus 1-jétől akár 120 000 forintba is kerülhet egy négytagú család PCR-tesztje, ha veszélyeztetett országban nyaralt. Ahol pedig nagyon szigorúak a hatóságok, mert két darab negatív eredményt kérnek, ott ennek a dupláját is ki kell fizetniük. Egyszóval a koronavírus-járvány utáni nyár már nem csak a felhőtlen nyaralásról szól.

Augusztus 1-jéig az állam állja a nyaralás után felmerülő tesztköltségeket, de akkor is csak a külföldről hazaérkezőkét. A háziorvosuk kihívja hozzájuk az Országos Mentőszolgálatot, s már készül is az eredmény. Augusztus 1. után azonban az állam elengedi a kezünket, azaz saját magunknak kell utánajárni, hogy hol és mennyiért végeztethetünk koronavírus-tesztet. Akik azonban olyan célországba utaznak, ahol negatív tesztet kérnek, már most is csak saját költségükön tudják megcsináltatni.

Trogirból hazaérkezve például nem kérnek koronavírus-tesztet a határon. Fotó: Pixabay Trogirból hazaérkezve például nem kérnek koronavírus-tesztet a határon. Fotó: Pixabay

A teljesség igénye nélkül egy táblázatba szedtük össze, hogy a legismertebb magán egészségügyi klinikák mennyiért kínálják tesztjeiket.

Jó hír, hogy áprilishoz képest az árak nem változtak, tehát legalább nem lettek nagyobbak, de ha egy négytagú családról van szó, akkor a PCR teszt átlagos 30 000 forintos árával számolva egy 120 ezer forintos tétel nem igazán jön jól egy nyaralás után.

Épp ezért mindenkinek azt javasolják - sok magánklinika a saját honlapján -, hogy útnak ne induljon úgy, hogy az adott ország nagykövetségének, konzulátusának az oldalát ne tanulmányozná.

További TIPPEK és TUDNIVALÓK az utazáshoz:

Az utazást mindig hivatalos szervtől származó írásbeli tájékoztatás alapján tervezzük!

A magán egészségügyi laborok és klinikák honlapján sem egységes a kép. Van, aki arról tájékoztatja a látogatóit, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye alapján kizárólag PCR-tesztet fogadnak el az utazás előtt vagy után, de egyes klinikák arról számolnak be, hogy előfordulnak olyan esetek, amikor a gyorsteszt eredménye is elégséges. Erről a karantén címe szerint illetékes Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályánál kell tájékozódni a pontos elvárásokról és az eljárás menetéről.

A gyakorlat nem egységes, van, aki a karantént nem hagyhatja el, ezért szükséges igénybe venni a magánklinikák kiszállását a koronavírus-teszt elvégzéséhez. De van, aki egyedi útvonalengedéllyel elhagyhatja a vizsgálatvégzés céljából a karantént, azonban tömegközlekedési eszközt nem vehet igénybe és haladéktalanul vissza kell térnie a karanténba.

Előre kell jelezni a teszt elvégzésekor, hogy határátkelési igazoláshoz van szükség rá, mert egy-két helyen nem tudnak utólag igazolást kiállítani (például a Mammut Egészségközpontban).

ZÖLD ORSZÁG: korlátozás nélkül beléphet

SÁRGA ORSZÁG: 14 nap karantén otthon vagy más kijelölt helyen - VAGY 5 napon belül, 48 óra különbséggel elvégzett, két negatív PCR-teszt felmutatása, ami igazolja, hogy nem fertőzött az illető. Ebben az esetben nem kell karanténba vonulni. Ha az érkezőnek nincs PCR-tesztje, kérheti ennek elvégzését. Az első negatív eredmény után elhagyhatja a karantént, de el kell végezni a második tesztet is.

PIROS ORSZÁG: 14 nap karantén otthon vagy más kijelölt helyen - VAGY 5 napon belül, 48 óra különbséggel elvégzett két negatív PCR-teszt felmutatása, ami igazolja, hogy nem fertőzött az illető. Ebben az esetben nem kell karanténba vonulni. Ha az érkezőnek nincs PCR-tesztje, a karanténban kérheti ennek elvégzését. Ha mindkettő, 48 óra időkülönbséggel elvégzett teszt negatív eredményt mutat, a magyar állampolgárt felmentik a karantén alól.