Erősödő reménysugár: negyedik napja csökken az aktív fertőzöttek száma idehaza

A friss adatok szerint sorban negyedik napja, hogy mérséklődik az aktív koronavírusos fertőzöttek száma Magyarországon. Az Operatív Törzs közlése szerint jelenleg 271 032 aktív van, ami 484-gyel kevesebb a tegnapinál. Előtte 447-tel, 103, illetve 908 fővel csökkent ez a szám. Ilyenre február közepe óta nem volt példa.

Péntek reggelre 4604 új fertőzöttet azonosítottak, ami bár elmarad már a csúcsokat jelentő 10 ezer körüli számtól, ám még mindig meglehetősen magas. Akárcsak a pozitivitási arány is: az elmúlt 24 órában 30 662 mintavétel történt, az azonosított új fertőzöttek aránya így 15 százalék. Ezzel együtt összesen 746 802 főre emelkedett a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. A gyógyultak száma pedig 450 791.

Továbbra is magas az elhalálozások száma, az elmúlt 24 órában 217-en hunytak el a koronavírus következtében, amivel 24 979-re nőtt az összlétszám. Vasárnap egészen biztosan a 25 ezer áldozatot is eléri ez az adat. Jó hír, hogy 9 459-ről 8947-re csökkent a kórházban ápolt koronavírusos betegek száma, közülük pedig 1093-an vannak lélegeztetőgépen. A járvány harmadik hullámának tetőzése érzékelhető, de még most is nagyon sokan fertőződnek meg, ezért a védelmi intézkedések betartása továbbra is fontos.

Az oltásra jelentkezett idősek 90 százaléka és a regisztrált 18-59 év közöttiek közel fele (49,9 százalék) is már megkapta az oltást. Most már bármely regisztráltnál csöröghet az oltásra hívó telefon. Ma soron kívüli oltják a regisztrált pedagógusokat, bölcsődei, óvodai és iskolai dolgozókat. A beoltottak száma 3 213 837 fő, közülük 1 371 702 fő már a második oltását is megkapta.