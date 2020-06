EU-bíróság: jogsértő a civil szervezetek külföldi finanszírozásáról szóló magyar törvény

Magyarország 2017-ben fogadott el törvényt, amely nyilvántartásba vételi, bejelentési és átláthatósági kötelezettségeket vezetett be a bizonyos értékhatárt meghaladó külföldi támogatásban részesülő civil szervezetekre vonatkozóan. A törvény szankciók alkalmazásának lehetőségéről is rendelkezik. A szabályozás miatt az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen.

