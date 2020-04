Extrán csökkent a kórházak adósságállománya

A márciusi adatokból jól látható, hogy az Állami Egészségügyi Ellátó Központ adóssága extra mértékben nőtt, köszönhetően a járvánnyal kapcsolatos kiadásainak, 124 millióról 732-re tornázta fel a tartozását. Érdekesség, hogy a Kiskunhalasi Semmelweiss Kórház adóssága 701 millióról 153 millióra apadt, miközben épp itt épült fel az a karanténkórház, amit azóta sem kellett bevetni a járvány okán. Egy-két kivételtől eltekintve a fenti okok miatt óriási mértékben csökkentek a kórházak adósságállományai. Ilyen kivétel a Törökbálinti Tüdőgyógyintézet, ahol koronavírusos betegeket is ápolnak, de nőtt a Komlói Egészségcentrum, a veszprémi Cholnoky Ferenc Kórház, az Almási Balogh Pál Kórház és a Zirci Erzsébet Kórház adóssága.

A tartozásállomány kétharmada, 23,5 milliárd forint így is az egészségügyi intézményeké (beleértve a jelenleg minimál működést nyújtó járó- és fekvőbeteg szakellátás intézményeit, az egészségügyi ágazati háttérintézményeket, valamint a klinikai központtal rendelkező felsőoktatási intézményeket).

Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek által jelentett lejárt tartozásállomány 2020. március 31-én 32,9 milliárd forint volt, ami februárhoz képest rekordösszeggel, 42,9 milliárd forinttal csökkent. Nem is csoda, hiszen a koronavírus-járvány miatt visszaesett a járóbeteg- és szakellátás, valamint nagy értékű gyógyszerrendelések maradtak el, vagy legalábbis azok limitálása érthetően megtakarítást eredményezett a kórházak kasszájában.

