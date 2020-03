Ez váratlan: az MGYOSZ szerint nem az iparűzési adót kelll csökkenteni, hanem a szochót

Futó Pétert, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) elnökét kérdeztük egy mai sajtóeseményen arról, hogy mit szól az iparűzési adó tervezett módosításához. Mint ismert, a Nemzeti Versenyképességi Tanács javaslatcsomagja szerint az adóalapban elszámolható lenne az értékcsökkenési leírás, valamint a kutatás-fejlesztésre fordított összeg ötszöröse, illetve a feltöltési kötelezettséget is eltolnák decemberről a következő év májusáig. Varga Mihály pénzügyminiszter a lapunknak adott interjúban versenyképességi okokkal indokolta a csomagot, egyben arra is felhívta a figyelmet, hogy az adómódosítással akár nőhet is a cégek adóalapja, hiszen fokozzák termelésüket.

A Pwc Magyarország mai sajtóeseményén (melyet a szokásos éves cégvezetői felmérés apropóján hívtak össze) jelen volt Futó Péter is, az egyik legnagyobb munkaadói szövetség elnöke. Kíváncsiak voltunk a véleményére az iparűzési adóval kapcsolatos elképzelésekről - melyeket lelkesen üdvözöltek más munkáltatói érdekképviseletek, illetve kamarák - és elég meglepő választ kaptunk.

Futó Péter szerint ugyanis nem az iparűzési adó csökkentése a legfontosabb, ennél sürgetőbb szerinte a szociális hozzájárulási adó további mérséklése. Mint kérdésünkre elmondta, a hatéves bérmegállapodás kifutása után 11,5 százalékra beálló szochó szintje sem elég alacsony, régiós összevetésben lenne még tere a csökkentésnek.

Véleménye tehát szembemegy a más munkaadói szövetségek által képviselt állásponttal.

Az MGYOSZ elnöke beszélt a koronavírus piaci kockázatairól, elég pesszimista ebben a kérdésben, szerinte komoly hatása lesz a járványnak a gazdasága. A vezérigazgatói felméréssel összefüggésben pedig a munkavállalók képzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Sok olyan munkakör még nem is létezik, amelyek a jövőben felszívhatják a munkaerőt, viszont sok olyan munkakör van jelenleg, amelyek meg fognak szűnni. Szavaiból kiderült, a magyar gazdaságban százezres nagyságrendben vannak olyan állások, amelyeket át fognak venni a robotok.