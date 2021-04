Ezer alá csökkent a lélegeztetőgépeken lévők száma

Az elmúlt huszonnégy órában 1645 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 754 833 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma - derül ki a koronavirus.gov.hu legfrissebb adataiból.

Elhunyt 199, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 25 580 főre emelkedett.

Eddig 461 181-en gyógyultak meg, az aktív fertőzöttek száma pedig 268 072 főre csökkent.

8602 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 980-an vannak lélegeztetőgépen.

Eddig több mint 4 millió 326 ezren regisztráltak oltásra, 69 százalékuk, 3 millió 317 ezer 052 fő kapott oltást, közülük 1 400 703-en már a másodikat.

Bár hét eleje van és hagyományosan ilyenkor kirívóan alacsony az új fertőzőttszám, és kevesebb a teszt is, az egyéb adatok arra engednek következtetni, hogy elkezdtünk lejönni a platóról. Ezt mutatja az is, hogy a pozitív minták aránya 12,7-re csökkent, miközben az elmúlt hónapban általában 20-25 százalék között szórt e mutató. Az is pozitívum, hogy mérséklődött az aktív fertőzöttek, a kórházban kezeltek száma, akik közül több mint egy hónap után ismét ezernél kevesebben vannak lélegeztetőgépen.