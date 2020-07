Ezt tervezi a Hajógyári-szigettel a kormány

Múlt szerdán élőlánccal tiltakoztak civilek és politikusok a Hajógyári-szigeti Nagyréten a sziget zöldterületének védelmében. Azt kifogásolják, hogy a rozsdaövezetek hasznosításáról szóló törvényre hivatkozva, védműrendszert akar építeni a kormány a Hajógyári-szigeten, ez pedig akár ezer fa kivágásával is járhat.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a gátépítés, illetve bármilyen lakó-kereskedelmi, illetve iroda jellegű hasznosítás ellenkezik a kerület településkép védelmi rendeletével, illetve a terület hatályos építési szabályzatával.

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a lakosság rendezett, jó állapotú, ezáltal még inkább látogatható zöldfelületeket vehessen birtokba az áradásoknak és a klímaváltozás egyéb hatásainak kitett, folyamatosan romló minőségű, elhanyagolt területek helyett. Jelen zöldfelületek feladata az, hogy kiszolgálják nemcsak az óbudaiak, de a máshonnan érkező hazai és külföldi látogatók igényeit is. A kormány célja egyértelmű: úgy tenni a jövő generációiért, hogy az intézkedések már most szolgálhassák a Hajógyári-sziget látogatóit - válaszolta Orbán Balázs arra a kérdésre, hogy mi indokolja a védműrendszer kialakítását a sziget északkeleti részén.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!