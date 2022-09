Fogolytáborokba kényszeríti Moszkva az ukránokat

Az értesülés szerint az amerikai katonai szakértők ukránokkal is együttműködnek a tervek kidolgozásában, és ha azokat Joe Biden elnök elfogadja, akkor az eredmény több évre szóló fegyvereladás is lehet, valamint egy hosszú távú katonai képzési program, amelyet az Egyesült Államok nyújtana Ukrajna számára. A tisztségviselő arról is beszámolt, hogy az elemzés egy-két hónapon belül elkészül, de tartalmát a következő hónapokban folyamatosan igazítják az ukrajnai haderő előrehaladásához a hadszíntéren.