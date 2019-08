Fojtogatja a falut a pilisi gate

Őzek leskelődtek be a kerítésen. Az erdőben rókák és vaddisznók jártak. Minden rendkívül békés volt és csendes. A faluszéli telek mellett tábla jelezte a természetvédelmi terület határát, miközben az esztergomi vonat megállója is alig néhány percnyi autóútra volt. Bár a családfő kiköltözésük óta gyalog jár le és föl. Kiváló zsilip ez a séta az otthon nyugalma és Budapest nyüzsgése között.



– Hosszan kerestük az új otthonunkat és nagyon örültünk, hogy rátaláltunk erre a telekre. A három gyerek felnőtt és kirepült, így a feleségemmel legfeljebb bújócskázhattunk volna a korábbi hat szobás pilisvörösvári házunkban. Eladtuk inkább és itt építettünk egy kisebb házat. Így némi pénzzel a gyerekek otthonteremtését is tudtuk támogatni. Nem bántuk meg. Ezért is fáj annyira, hogy hamarosan minden megváltozhat – kesereg Sereg György, pilisjászfalui otthona étkezőasztalára támaszkodva. Azt már a felesége meséli el, hogy a telek melletti erdőben tavaly 3 méter széles rést vágtak, ott vezették el a villanyvezetékeket, majd májusban tovább folytatódott az erdőirtás, ezúttal utat nyitottak a fák helyén a domb alatti völgyben épülő lakóparknak, ahonnan azóta minden eső után hömpölyög lefelé a víz. Ha a lakópark benépesül, a széle egészen a kertükig ér majd.

A veszély egyelőre távolinak tűnik. A területen sétálva egy lelket se látunk. A telkeket jelző póznák mögött többnyire csak a gaz nő. A féltucat félkész ház körül se nyüzsögnek munkások. A völgyben egészen a piliscsévi lovardáig látszanak a elektromos kiállások, ott mindenütt házak épülnek majd, akárcsak a falu felé eső részen. A Somlyó Lakóvölgy fantázia nevet viselő új, cirka 20 hektáros településrészen a beruházók reményei szerint hét ütemben összesen 215 ház épül az egyenként 800-1200 négyzetméteres telkekre.

„Somlyó Lakóvölgy maga a valóra vált álom, mely mindent megad, amit csak egy természetközeli, modern otthontól elvárhatunk” – csábít a lakópark honlapja. A beruházó által ígért csend és harmónia tagadhatatlan, ám a szintén beígért „rendezett, jó belső infrastruktúrájú lakóparki környezet, modern építéstechnológiával és környezetbarát anyaghasználattal kivitelezett épületek”, valamint a közművesítés már kérdéses. Ott jártunkkor a víz, illetve a szennyvíz csatornának egyelőre nyoma sem volt, sőt az ehhez szükséges földmunkáknak sem kezdtek neki. Holott az első épületeket a honlap tanúsága szerint már idén átadnák. A jászfaluiak körében felmerült a gyanú, hogy a házvásárlókat bepalizták és a beköltözés után majd az önkormányzattól követelik a közművesítést.

A völgyben a 90-es évek elején indult kárpótlás részeként mértek ki 350 telket, akkor vásároltak be a mostani beruházók is. A terület tehát soha nem volt önkormányzati tulajdon. Az viszont már önkormányzati döntés volt, hogy 2010-ben a testület elengedte a Somlyóvölgyi lakópark telkeinek telekadóját és az eladások utáni jutalékot, amely az önkormányzatnak lett volna fizetendő. A településvezetés döntéseit vitató civilek szerint cirka 350 millió forint nem folyt be emiatt a település kasszájába.

Kicsi lesz a település ennyi embernek

A lakóvölgyi ingatlanok értékesítője, Palatinus Ildikó – egyszerű érdeklődőként feltett kérdésünkre – határozottan állította, hogy vízvezeték és csatornaépítési munkálatok hamarosan megkezdődnek, akár már a jövő héten megérkezhetnek a csövek. De az első épületet csak jövőre adják át. A lakóvölgyben egyébként minden lehetséges. Üres, vagy közművesített telek, félkész vagy kulcsrakész tégla- vagy könnyűszerkezetes ház egyaránt vásárolható. A kivitelezést alvállalkozók végzik. A telkeket birtokló cég, a pilisvörösvári - elsősorban takarmány nagykereskedelemmel foglalkozó - UBM Csoporthoz tartozó S.P.M Hungary Ingatlanfejlesztő Kft-nek egyetlen alkalmazottja sincs.

Az értékesítő nem tart attól, hogy parlagon maradnak a telkek. A szomszédos Magdolna-völgy tíz év alatt telt meg – magyarázza. A település mindenesetre nem került fel a falusi csok kedvezményezetti listájára.

A lakóvölgy népe alaposan felduzzaszthatja a falu lakosságát. Ha a 215 ház mindegyike benépesül, akkor néhány év alatt akár 1000 fővel nőhet a falu jelenleg 1700 fős népessége. Az őslakosokban erős a kétely, miszerint a falu infrastruktúrája képes lesz-e kiszolgálni ennyi embert. Az óvoda már teljes létszámmal üzemel, helyben nincs gyerekorvos, de ha lenne is, nincs külön rendelő. A már meglévő, több évtizede lakott utcáknak sincs normális vízelvezetése, nincs járda és szilárd útburkolat. A Budapestre vezető 10-es út forgalma már most is nagyon erős, Jászfaluról ugyanis – akárcsak az agglomeráció más településeiről - majd’ mindenki útra kél reggelente, beleértve a gyerekek jó részét is, akiket a környező településekre, illetve Budapestre hordanak bölcsődébe, óvodába és iskolába. De aki csendre, megfizethető árú ingatlanra vágyik, az vállalja ezt a kényelmetlenséget.

Az elsötétülő utcákat, a bezáró óvodát és iskolát és a csődeljárást már nem biztos. Márpedig a lázadó civilek szerint van erre esély. Pilisjászfalu hét tagú képviselőtestülete Bányai József polgármester egyedüli ellenszavazata mellett áprilisi ülésén úgy döntött, hogy adósságrendezési eljárás megindítását kéri a Budapest Környéki Törvényszéktől. Imre Gábor, Pilisjászfalu és Tinnye közös hivatalának jegyzője egy héttel később – az önkormányzatoknál meglehetősen ritka eljárásként – fizetési felszólítást küldött saját polgármesterének, miszerint a január végén a két település közötti elszámolás felülvizsgálata alapján a 2013-2017 közötti időszak alatt felhalmozódott több mint 22 millió forintos tartozást Pilisjászfalu haladéktalanul fizesse meg Tinnyének. Azóta ez az adósság csak növekedett.

A közgazdász végzettségű, azon belül is csőd előrejelzésre és válságkezelésre specializálódott, egykoron függetlenként indult, majd gyorsan Fidesz-KDNP-re váltott, Orbán Viktorral az országgyűlési választások előtt együtt fotózkodó Bányai József mindkét döntést ellentétesnek találta Pilisjászfalu érdekével, mondván a „falu nem akarja, hogy a hivatal dolgozói felett Tinnye polgármestere gyakoroljon hatalmat!”. Azt pedig egyenesen elképesztőnek tartotta, hogy a jászfalui képviselők „önként helyezzék gyámság alá önkormányzatukat, amelynek egy 1999-ből származó vesztes peren kívül semmilyen elismert tartozása nincs senki felé.”

Törvény adta jogával élve ezért megvétózta a döntéseket és mindkét döntés újratárgyalását kezdeményezte. A képviselők azonban a következő ülésen is a csődeljárásra szavaztak és elutasították Bányai adósságrendezési tervét, amely egyébként egyetlen elemből állt volna: az önkormányzat adjon el egy újabb 1,5 hektáros ingatlant, amiből azután kifizetik Tinnyét.

Az egyik ingatlanos portálon korábban 133 millióért hirdetett terület eladására egyetlen ajánlat érkezett, mégpedig a lakóvölgy javát birtokló UBM csoporttól, amely 70 millió forintot ajánlott. A cég összesen 100 lakást építene hat emeletes társasházakban, teljesen átalakítva ezzel a faluképet. Az önkormányzat ráadásul nem is jutna hozzá a teljes vételárhoz, mivel az első húsz millió forintos részletből kellene megrendelnie az új településrendezési terveket a belterületbe vonáshoz.

Két éve jelezték, hogy ebből baj lesz

A cég azóta újabb ajánlatot tett, de a helyi civilekből verbuválódott Közösség Pilisjászfaluért szerint ez sem fogadható el, hiszen ez az egyik utolsó nagyértékű telek az önkormányzat tulajdonában. A civilek szerint az UBM már így is több szálon kapcsolódik a faluhoz – többek között az egyik önkormányzati képviselő személyén keresztül –, mint amennyi kívánatos lenne. A cég befolyása, a falu tőle való függősége már most is kóros méreteket ölt.

Az önkormányzat katasztrofális pénzügyi helyzete az áprilisi közmeghallgatáson is központi téma volt. Baranyai Mária, Tinnye könyvelője elmondta az egybegyűlteknek, hogy ő már két évvel ezelőtt jelezte Pilisjászfalu vezetésének, hogy baj lesz, mert 2013 óta nem készült értékelhető beszámoló, mérleg, nincsenek havi kimutatások, jelentések, értékelhetetlen a könyvelés. Baranyai a közmeghallgatás után néhány nappal levélben jelezte, hogy a jegyző által előírt jászfalui önellenőrzésben nem kíván részt venni, mivel a „munka koncepció nélküli sürgetése, valamint a polgármesteri szakmai „tanácsok”, olyan lépéseket várnak tőle, ami hátrányosan érintheti az ellenőrzés szabályosságát”. Levelében kétes dolgozói jutalmakról, illetményemelésekről, pályázatírói és tanácsadói kifizetésekről, felmondáshoz kötődő prémiumokról is említést tesz.

A képviselőtestület végül külső céget bízott meg az önellenőrzés lefolytatásával. A vizsgálat egyelőre tart, de már sokan tudni vélnek sok mindent. A Közösség Pilisjászfaluért szórólapon hívta fel a figyelmet a település nehéz pénzügyi helyzetére. A csoport nevében kérdéseinkre válaszoló Székely Róbert hangsúlyozta, hogy egyelőre azt sem tudni, pontosan mennyi az adósság. Becslések szerint meghaladja a 100 millió forintot. A nyilvánosságra hozott jelentésekből (könyvvizsgálat, belső ellenőrzés, MÁK, áfa ellenőrzés) egyelőre annyi derült ki, hogy szabályos könyvelés hiányában pontos adatot egyelőre senki nem tud.

A 2014. költségvetési évtől nincs az önkormányzatnak a MÁK által elfogadott mérlege és beszámolója. A költségvetést - szó szerint - egyszerű kockás papíron, becsült számok alapján tervezték meg. Az irreálisan megállapított kiadási oldalhoz igazították a bevételeket. A hiányt pedig a jogosulatlan áfa visszaigénylésből, a közös önkormányzat finanszírozásának elmaradásából, a telekeladásokból befolyt bevételből és még ki tudja, miből fedezték.

A csoport szerint a jelentések megismerési záradékaiból egyértelműen kiderül, hogy a polgármester figyelmét többször is felhívták a szabályellenes működésre, az alkalmazottak alkalmatlanságára, a hivatali szabályzatok be nem tartására, mégsem történt semmi. A kialakult helyzetért elsősorban a polgármestert tartják felelősnek. Mint mondják, a képviselőtestületnek joga lett volna a szabálytalanságokról tudomást szerezve, a polgármesterrel szemben akár fegyelmi eljárást kezdeményezni, vagy lemondásra felszólítani, de ilyesmi eszük ágában sem volt.

Regény készülhetne az áskálódásról

A civilek közül többen is fontolgatják, hogy elindulnak az őszi választásokon. Bányai József viszont szinte biztos ringbe száll. Őt is megkérdeztük volna a terveiről és a falu pénzügyeiről, de nem sikerült elérnünk. Szabadságra ment és az önkormányzati alkalmazott szerint ilyenkor semmilyen körülmények között nem szabad zavarni.

A lakosságnak írt tájékoztatójában Bányai mindenesetre a közelgő választások felfokozott hangulatának tudja be a sárdobálást és megkérdőjelezhetőnek tartja a Tinnye önkormányzat felé fennálló tartozást, mivel egy korábbi vizsgálat nem mutatott ki adósságot. Szerinte közpénzt se herdáltak el, hiszen számos fejlesztés valósult meg, például az iskola és az óvoda mosdója is megújult és felújítottak számos utat.

A telek eladása szerinte megoldotta volna az akut likviditási problémát és akkor nem kellett volna csődbiztost hívni, ami - mint jellemezte - szégyen, ráadásul elesnek a pályázati lehetőségektől. Azt viszont nem tagadja, hogy néhány napot késtek az önkormányzati fizetések, de megtörtént ez már korábban is, mégsem lett belőle ekkora cirkusz. A lakosságnak írt tájékoztatójában arról is írt, hogy a jogosulatlan áfa visszaigénylés miatt feljelentést tett a rendőrségen. Majd nagy talányosan azzal zárja a helyiekhez intézett levelét, hogy „regényt tudna írni az áskálódásról, a hátba szúrásokról, a különböző egyezségek felrúgásáról, csomagtartóban elhordott irattömegekről, cenzúrázással megvalósuló politikai haszonhúzási kísérletekről”.

A testületi üléseken a polgármesterrel gyakorta vitába keveredő Kőműves Sándor képviselő blogbejegyzésében viszont nagyon is jogosnak tartja az adósságrendezési indítványt. A belső ellenőrzésre hivatkozva állítja, hogy Jászfalu közel 52 millió forint áfát igényelt vissza jogtalanul az óvoda és az iskolafelújítással kapcsolatban, ráadásul a telekeladások és a közétkeztetés után fizetendő adót sem fizette be. Ha a NAV tudomást szerez erről – ezek szerint még nem vették észre a turpisságot az adóhivatalban –, akkor vissza fogja követelni a pénzt és bírságot is kiszabhat, amit akár az elcsalt áfa 200 százaléka is lehet. A képviselő elkerülhetetlennek tartja az adósságrendezési eljárás megindítását, hiszen a 100 milliós adósságot a befolyó bevételekből nem lehet kifizetni. Kőműves hűtlen kezelés miatt tett feljelentést, mivel állítása szerint az önkormányzat 2 millió forintért adott el egy 2 hektáros ingatlant, ami vagyonvesztést okozott a településnek.

De akad más rejtélyes ügylet is. A közmeghallgatáson szó esett egy átvett, de valójában be nem fejezett, 4,8 millió forintról 6,2 millióra kerekedő összegű útfelújításról, és egy 4,5 millióért vásárolt autóról is, amelynek beszerzéséről Bányai anélkül állapodott meg Oláh Háromszéki Attilával, a jászfalui polgárőrség elnökével, hogy a testület áldását adta volna rá. Bányai egyébként tavaly Polgárőr Érdemkeresztet vehetett át a mozgalom támogatásáért a Belügyminisztériumban.

S ezzel sincs vége. A Pilisi Parkerdő Zrt. kérdésünkre azt válaszolta, hogy Somlyó-völgy nem áll vagyonkezelésükben, így az erdőterület igénybevételi engedélyeket (például a fakivágásra) külterületen az illetékes Kormányhivatal Járási hivatala adja ki, míg nem erdőterületnek számító belterületen a helyi önkormányzat az illetékes. Márpedig a völgy az önkormányzat korábbi döntése nyomán belterület.

Egy másik képviselő, Blaskovich Ákos, aki Bányai ellen szavazott az utóbbi testületi üléseken, de úgy tűnik Kőművessel kapcsolatban is erős kifogásai vannak, az önkormányzat honlapján közzétett nyílt levelében arra emlékeztetett mindenkit, hogy Kőműves Sándor nem először önkormányzati képviselő, korábban éppen akkor volt az, amikor belterületté minősítették Somlyó-völgy telkeit. Az akkori tulajdonos mindenféle ígéretet tett, de azután felrúgta a megállapodást. Az önkormányzat adót vetett ki, de később elengedték. A területen Blaskovich szerint Kőműves rokonának is van 16 telke. A testületben pedig éppenséggel Kőműves Sándor apja, Kőműves József foglalkozott akkoriban a telekügyekkel alpolgármesterként. Egyébként ő is nem tervezett kiadást jelentett a falunak. 2008-ban lemondott tiszteletdíjáról, de 2011-ben meggondolta magát és beperelte az önkormányzatot, amelynek végül 4,8 millió forintot kellett kifizetnie korábbi alpolgámesterének. Kőműves Sándor egy kommentben annyit fűzött hozzá a fentiekhez: „A Kőműves család elég nagy, de mindenkiért nem tudok és nem is akarok felelősséget vállalni”.