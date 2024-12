Fordítottak a magyar pénztárcák?

Összességében az idei béremelkedés az OECD-országok között is kimagasló, ám egyértelmű, hogy a tavalyi esés korrekciójáról van szó. A reálbérindex hosszú távú alakulásán pedig látszik, hogy az elmúlt években kedvezőtlenül haladt a mutató, ez pedig meglátszik azon is, hogy a lakosság az idei béremelkedés ellenére visszafogott maradt a költségeket, vásárlásokat tekintve.

Az év első tíz hónapjában a kedvezmények nélkül számolt nettó átlagbérek 13,6 százalékkal 421 ezer ezer forint fölé nőttek, a bruttók pedig ugyanilyen mértékben, 634 ezerre gyarapodtak. A tízhavi reálbérindex pedig bőven meghaladta a 9 százalékot. A mostani adatok tehát erőteljes bérdinamikáról árulkodnak, amire szükség is volt, hiszen a 2023-at sújtó extrém infláció miatt mérséklődtek a reálbérek, a múlt év egészében 3 százalélkos volt a csökkenés.

Jelentős emelkedést mutatnak a magyarországi fizetések. Ahogy a reálbérmutató is szépen nőtt, amire nagy szükség is volt a tavalyi esés után.

