Gulyás Gergely holnapra újabb bejelentéseket ígért - a hitelmoratóriumot már meghosszabbították

Gulyás Gergely elmondta, hogy a kormány arra számít, hogy a pünkösdi hétvégén el fogjuk érni az 5 millió beoltottat, a miniszter szerint a vakcináknak köszönhetően sikerült legyőzni a harmadik hullámot, ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a járvány még nem ért véget. Mindenkit arra kért, hogy regisztráljon és oltassa be magát – egyebek mellett még 60 ezer Szputnyik, és 240 ezer Pfizer vakcina is rendelkezésre áll a Sinopharm és AstraZeneca oltások mellett. Hozzátette, hogy már azok is oltakozhatnak, akik kevesebb mint három hónapja gyógyultak fel a vírusból.

A kedden meghosszabbított veszélyhelyzettel kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy legfeljebb a parlamenti ülésszak kezdete utáni 15. napig tartanák fent, de a kormány szándéka az, hogy már korábban visszaadja a veszélyhelyzeti felhatalmazást. Kiemelte, hogy szükség van olyan kivezető törvényekre, amelyekkel például az okmányok érvényességének kérdését és a hitelmoratóriumot rendezik. További részletek korábbi cikkünkben.

Gulyás Gergely (Forrás: Youtube/M1) Gulyás Gergely (Forrás: Youtube/M1)

A kormány javaslatokat tett az operatív törzsnek, a részletekről a holnap reggel hatkor tartott ülés után Orbán Viktor ad majd tájékoztatást, ám Gulyás Gergely már elárult néhány részletet – így jövő keddtől megszűnik az ingyenes parkolás, ennek meghosszabbítását nem látta indokoltnak a kormány. Augusztus 31-ig kitolják a hitelmoratórium a hatályát, de a kormányzat hosszabb átmeneti időszakot szeretne.

Gulyás Gergely emellett újságírói kérdésre válaszolva elárulta azt is, hogy a kormány a rendezvények megtartásával kapcsolatban, és a kijárási tilalom megszüntetésére is tett javaslatot, de erről majd az operatív törzs dönt.

A miniszter beszélt arról is, hogy a következő brüsszeli vakcinabeszerzésben Magyarország nem fog részt venni, arra hivatkozva, hogy 2022-ig a keleti vakcinák mellett több mint tízmillió nyugati vakcina áll rendelkezésünkre, arra az esetre, ha szükséges mindenkit újraoltani.

Az oltási folyamat 5 millió felett nagyon le fog lassulni, és talán nagyon optimista becslés mellett 6 millióig lehet eljutni – fogalmazott, hozzátéve, hogy a debreceni oltóanyaggyárral is számolnak majd.

Kérdések

Az újságírói kérdések nyomán Gulyás Gergely ismételten elismételte, hogy az 5 milliós oltottsági szám utáni intézkedéseket Orbán Viktor ismerteti majd az operatív törzs holnapi ülése után, a 6 millió oltott eléréséről egyelőre még nem szeretnének beszélni.

Lapunk kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy az egyetemeket irányító alapítványok kuratóriumi tagjai egy kormányváltás esetén saját maguk dönthetnek arról, hogy lemondanak-e, függetlenek, és nem utasíthatóak. Szintén az Mfor.hu kérdésére válaszolva beszélt arról is, hogy a kormány dolgozik azon, hogy minél több helyre mehessenek a nyaralni induló magyarok, miután az európai zöldkártya egyelőre nem megoldás, a kétoldalú megállapodásoknak köszönhető, hogy már ennyi országba lehet utazni.

Az ausztriai belépési szabályok kapcsán a miniszter úgy fogalmazott, hogy a hivatalos osztrák közlés és az egészségügyi miniszter közlése eltér egymástól, de Gulyás Gergely reménykedik abban, hogy az osztrákok a nyugati vakcinák mellett az orosz oltást is elfogadják majd. Kitért arra is, hogy volt szó az európai zöld kártyáról is, de a nyugat-európai országokba történő beutazás lehetővé tétele lassabban történik meg, mint kívánatos lenne.

A budapesti Szuperkórház ügyében a miniszter megerősítette, hogy lesz Szuperkórház, az összesen kétéves tervezésből már másfél év már mögöttünk van, ezután az engedélyezett kivitelezési tervezéssel folytatódhat majd a beruházás.

A diplomákhoz szükséges nyelvvizsga-amnesztiával kapcsolatban Gulyás Gergely elmondta, hogy egyelőre még nincsen döntés ebben az ügyben, de mindkét oldal álláspontját megértik.

Arra a kérdésre, hogy mit gondol a kormány a minimálbér adómentességéről, Gulyás Gergely elmondta, hogy a minimálbért emelni kell, a kormány a gyors, jelentős emelés mellett van, nem az adómentességet támogatják.

A GDP-adattal kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy 4,3 százalékkal számolnak továbbra is, de ha elérjük az 5 százalékot, azzal a magyar gazdaság elérhetné a válság előtti szintet.

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevőknek nincsen joga megtudnia azt, hogy a kezelőorvosok, asszisztensek felvették-e az oltást, mivel ez személyiségi adat, de Gulyás Gergely úgy fogalmazott, hogy a kormány ennek későbbi megtárgyalásától nem zárkózik el. Hasonló a helyzet a pedagógusok ügyében is.

A miniszterelnökséget vezető miniszter végül beszélt arról is, hogy a védettséget igazoló alkalmazást el fogják fogadni a határokon, ez néhány nap kérdése, jelenleg is folynak az egyeztetések. Az alkalmazás várhatóan tartalmazni fogja a második oltás dátumát is, és esetlegesen más adatokat is.