Gulyás Gergely: jövő évtől a háziorvosok bérét is rendezi a kormány

A vírus második hulláma felfutóban van egész Európában. A legfontosabb összehasonlítási alap az elhunytak száma, Magyarország a közép-európai országok átlagát tudja hozni - mondta a csütörtöki Kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás nyomatékosította, ahhoz, hogy ez így is maradjon, fontos a szabályok betartása.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt) Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter egy korábbi Kormányinfón. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A miniszter kitért az orvosok béremelésére is, mellyel kapcsolatban a külföldön dolgozók hazatérésében is reménykednek.



A háziorvosokkal kapcsolatban elárulta Gulyás Gergely, hogy új szabályozás lesz jövő évtől, a részletszabályokat most dolgozzák ki. Újságíró kérdésre elmondta: egységes béremelésről beszélni nehéz, az elképzelhető, hogy akinek egy szintet nem ér el a fizetése, azét az állam kipótolja. Az egészségügyi dolgozók átvezénylésével kapcsolatban elmondta: a dolgozók mintegy 1 százalékát se érintik az átvezénylések, de ezt a járványhelyzet indokolja, és még ilyen feltételek mellett is működtethetők maradnak a kórházak.



Az orvosok összeférhetetlenségével kapcsolatban kiemelte: itt az ésszerűségnek kell érvényesülnie. Ha pl. egy orvos 2-4-6 órában dolgozik kórházban, fenntarthatja a magánpraxist. Azt viszont szeretnék elkerülni, hogy napi 8 óra munka mellett meg három helyen dolgozzon. Az eddigi bértábla mellett ez indokolt volt, az új mellett viszont már nem a miniszter szerint.

A kormány a családok védelmével kapcsolatban Novák Katalin javaslatait is tárgyalta, konkrét előterjesztések és döntések jövő héten születhetnek. Ezek egy pontja az 5 százalékos áfa az újépítésű ingatlanokra. Emellett egyszerűsíteni fogják az építési eljárásokat, településkép-védelmi szempontok figyelembe vételével engedély nélkül is lehet majd építkezni bizonyos esetekben.A hitelmoratóriummal kapcsolatos módosító törvényjavaslat jövő héten kerülhet a parlament elé, amelyet majd a házszabálytól eltérően október 18-án fogadhatnak el. A javaslat alapján, az előzetes információknak megfelelően, a moratórium meghosszabbítása a nyugdíjasokat, közmunkásokat, munkanélküliek érinti a jövő évtől, a vállalkozások közül pedig azokat, akik árbevételük 25 százalékát elveszítették.