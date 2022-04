Háború és élelmiszerár-drágulás: új értelmet nyer a nagyvárosi kertészkedés!

Tették mindezt elsősorban azért, hogy magasabb vitamintartalmú és vegyszermentes zöldséget fogyaszthassanak, ráadásul úgy, hogy ez közben számukra még kikapcsolódásként is szolgált. Az igazán elszántak – a fentieken túl akár – közösségi kerteket is létrehoztak. A jelenlegi zöldségárak mellett, azonban egyre inkább úgy tűnik, hogy lassan azok is belefognak a nagyvárosi kertészkedésbe, akiknek eddig meg sem fordult ilyesmi a fejükben…

Az erkélyes, teraszos lakások iránti kereslet természetesen már a Covid idején megnőtt, hiszen karantén idején minden kis négyzetcentiméter számított, amit a szabadban lehet tölteni. Az erkélyen való konyhakerti növények termesztésének lehetősége azonban még eggyel több ok lehet, amiért érdemes tágasabb erkélyes, nagyobb teraszos lakást vásárolni.

Akik most legyintenek, mondván, hogy egy erkélyen jóformán semmi sem fér el, és az ilyesmi tényleg csak hobbinak jó, azoknak elmondjuk, hogy egy kicsi balkonon is rengeteg mindent meg lehet termelni megfelelő helykihasználással. Mutatjuk, hogyan!

Egy terasz is a lehetőségek tárháza lehet. Forrás: Ingatlantájoló

Mérjük fel a lehetőségeinket!

Hogy miből és mennyit termeszthetünk, azt befolyásolja egyrészt az erkély mérete, másrészt viszont a tájolása, hogy mennyi napos és mennyi árnyékos hely van rajta, illetve mennyire szeles, huzatos a balkonunk.

Azt azért mindenképp tudnunk kell, hogy egy erkély még a legjobb helykihasználás mellett sem válthatja ki a vásárlást, de az itt megtermelt zöldségekkel, fűszerekkel legalább csökkenthetjük kiadásainkat. Vannak például zöldségek, amelyek termesztésébe semmiképp nem érdemes egy erkélyen belefognunk, ilyen például a padlizsán, a káposzta vagy a tök, hiszen ezek nagyra nőnek, így egy erkélyen keveset termeszthetünk belőlük. Egy tetőterasszal rendelkező ingatlan azonban már erre is kellő helyet biztosíthat, sőt nagyobb konténerekbe akár kifejezetten konténerbe való, törpe gyümölcsfákat is ültethetünk!

Ha igazán gazdaságosan szeretnénk csinálni a balkonkertészetet, akkor érdemes olyan növényeket választanunk, amelyek kis helyen nagy hozamot hoznak, mint például a fokhagyma, a chili paprika, a koktélparadicsom, vagy a saláta. Ha kezdőként sikerélményre vágyunk, jó választás a retek, a rukkola, a spenót, illetve a fűszernövények is.

Tervezzük meg, mi hova kerüljön!

A növények elhelyezésénél a legfontosabb szempont azok fényigénye. Sok helyet spórolhatunk azzal, ha az állandó napsütést jól tűrő növényeket az erkélykorlátra akasztható virágládákba helyezzük el, és fokozatosan haladunk befelé az egyre inkább árnyékot kedvelő növényekkel. Ezen kívül természetesen fontos, hogy az alacsonyabb növények kerüljenek előre, a magasabbak hátra, és az ültetés során természetesen felfelé is terjeszkedhetünk. Az eperből például úgynevezett termőtorony is építhető, a futónövények pedig kerülhetnek a fal mellé, futtatórácsra. A fűszernövények általában bent, egy világosabb ablakban is jól érzik magukat, így az erkélyes lakásban több hely maradhat a balkonon az egyéb növények számára.

Mibe ültessünk?

Az ültetésnél a legfontosabb szempont, hogy a növények jóval kisebb földterületről tudják felszívni a vizet és a tápanyagokat, mint egy kertben, ezért gyakrabban kell öntözni őket, és a normál kerti talaj például nem megfelelő ebben az esetben. Jó, ha a talajt virágfölddel keverjük, illetve érdemes komposztálni, és így megoldania tápanyag-utánpótlást. Az erkélyen ezen kívül a vízelvezetésről is gondoskodni kell, tehát a cserép vagy virágláda aljára mindenképp tegyünk kavicsot.

Néhány cserép fűszer vagy saláta mindenhol elfér. Forrás: Ingatlantájoló

Nagyon praktikus megoldás a földláda, ami voltaképpen egy önmagát öntöző rendszer. Felső részében, a tartalék víztől elkülönülten található a talaj, a láda tetejét pedig le kell fedni úgy, hogy csak annyi hely maradjon szabadon, amin a növény ki tud bújni. Így gyakorlatilag a gyomlálás kérdése is meg van oldva, csak a vizet kell időnként pótolnunk.

Egyébként, hogy milyen edénybe ültetünk, az elsősorban az adott növény méretétől függ, szóba jöhetnek a különböző méretű cserepek, virágládák. Ha felfelé terjeszkednénk jó megoldás lehet raklapból függőleges kertet készíteni, de műanyag flakonokat is újrahasznosíthatunk függő növénytartóként.

A növények gondozása

A növényeket természetesen gyomlálni, locsolni kell, illetve a leszáradt növényi részeket le kell vágni. Az öntözéshez az esővízgyűjtés az erkélyen sem lehetetlen, még ha kisebb edényben, kevesebbet is tudunk összegyűjteni. Az elszáradt növényi részekből pedig komposzt készíthető.

Érdemes tehát próbálkozni, hogy legalább egy keveset spórolhassunk, és nem szabad feladni, ha rögtön elsőre nem sikerül valami. A legtöbb növénynek több fajtája is van, ha az egyik paradicsom nem szereti az erkélyünket, egy másik típusa lehet, hogy pont itt hozza majd a legtöbb termést. A pandémia már bebizonyította, hogy egy erkélynek mekkora hozzáadott értéke van egy lakáshoz, így ha épp most állunk lakásvásárlás előtt, érdemes erkélyeset választanunk.