Hadházy Ákos titkokra bukkant a keleti vakcinák beszerzésével kapcsolatban

Hadházy Ákos szerint a kormány nem véletlenül akarta eltitkolni a besatírozott szövegeket. Fontos információk derültek ki számára az eltakart részekből.

A TELJESKÖRŰ HELYES LABORATÓRIUMI GYAKORLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA ÉS ELLENŐRZÉSÉRE NEM VOLT LEHETŐSÉG. - A dokumentáció a gyártásfejlesztés KÍSÉRLETI STÁDIUMÁT, LABOR MÉRETŰ (5 literes) gyártási eljárást mutat be, melynek több lépése manuálisan, sterilfülke alatt történik, ami NÖVELI A HIBAFORRÁSOK, így az inkonzisztens gyártás lehetőségét. - Több lényeges, a hatékonyságot és biztonságot érintő vizsgálat hiányzik. - A készítmény hatóértéke nem állapítható meg pontosan. - Így a készítmény stabilitásáról sem tudhatunk pontosat. - Fentiek alapján a klinikai és preklinikai vizsgálatok sem értékelhetőek. - A szennyezések feltérképezéséről, az ettől való mentességről nincs elég adat. - Vírus kontaminációval való rizikóelemzést nem adtak be. - A hatóanyagtartalom vizsgálati módszere elavult és pontatlan. - Ami eredetileg nem volt kitakarva, de így is elképesztő: a vírus tartalmat eleve nagyon tág érték között adják meg, egyes ampullák hatóanyagtartalma között háromszoros (!) eltérés is lehet. - A vektor (S fehérjét kódoló gént bejuttató) adenovírus nem szaporodhat elvileg, de az oroszok szabályozása jóval lazább az európai követelményeknél: a kitakart rész szerint az orosz határérték az EZERSZERESE az európainak (ezerszer több, génmódosított szaporodóképes vírus maradhat a vakcinájukban). - A fertőzőképes vírusok számát nem is vizsgálják rutinszerűen. - Citotoxicitás vizsgálatot nem végeznek.

A politikus szerint a kormány gyakorlatilag orosz rulettet játszott a Szputnyik nevű vakcina beszerzésekor.

Hadházy úgy véli, a kínai oltások esetében még a Szputnyiknál is rosszabb a helyzet, ott dokumentumok sem voltak. A politikus szerint nem maradhat el az ügyben érintettek felelősségrevonása, mert több százezer ember életével játszottak.

Hadházy úgy tudja, a tudósok felsőbb nyomásra mondtak igent a vakcinák használatára és maradtak később is csendben. A bíráló bizottság tagjaival titoktartási klauzulát is aláírattak. Falus András immunológus professzor most szemtanúként tárta fel a keleti vakcinák engedélyezésének történetét. Ő az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYÉI) szakértői bizottságának volt a tagja, de lemondott, mert úgy vélte, érdemi vizsgálatok nélkül kellett dönteniük.