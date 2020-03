Érkezik a 45 perces, sőt a 15 perces koronavírus-teszt

A magán koronavírus tesztet végző Mikromikomed Lab már túl van az ezredik mintavételen is, sőt, nemsokára érkeznek Amerikából azok a tesztek, melyek 45 perc alatt kimutatják az eredményt. Cikkünk leadásakor pedig úgy értesültünk, hogy a Róbert Magánkórházban 15 perces gyorstesztre is van lehetőség.

"Az érdeklődés továbbra is nagy, a kezdeti ötven tesztelést napi százra emeltük, s időközben beszereztünk egy drága automatát, amivel nemsokára már ennek az ötszörösét is tudjuk majd produkálni, ha megérkezik a tesztek izolálásához szükséges kémiai folyadék, amiben kisebb szállítási csúszás van" – válaszolta dr. Széll András ügyvezető igazgató arra a kérdésünkre, igazak-e azok a hírek, miszerint megszűnt a magán koronavírus-tesztelés lehetősége.

Továbbra is lehet magán úton koronavírus-tesztet csináltatni. Fotó: depositphotos.com Továbbra is lehet magán úton koronavírus-tesztet csináltatni. Fotó: depositphotos.com

A laboratórium ennek ellenére nem kényszerült munkaerőfelvételre, hiszen a szükséges technikát régóta eredményesen használták olyan tesztelésekhez, mint a Hepatitis C-nél, vagy a szexuális úton terjedő fertőzéseknél. Az első 1000 darabos szállítmány után megkapták a következő megrendelésüket is, amit a szakember nem akart számszerűsíteni, de hozzátette: megpróbálnak kielégíteni minden igényt. A magántesztet igénylők között sok a sportoló, vagy például az osztrák követség, akik csak úgy tudják átutaztatni a munkatársaikat a határon, ha papírjuk van róla, hogy nem fertőzöttek.

„Viszont fontos helyre tenni azt, hogy mi az akkreditált labor fogalma, mert egyesek az ezzel kapcsolatos félreértésekkel szerették volna laboratóriumunk működését akadályozni”- utal arra az esetre az ügyvezető, mikor egyik laptársunk arról írt, hogy jelöletlen konténerben veszik le a vérmintákat.

Laboratóriumuk a NAT (Nemzeti Akkreditációs Testület) által definiált vizsgálati módszerek alkalmazásával végzi vizsgálatait. Mint magyarázza, az akkreditálás fogalma mindig egy-egy eljárásra vonatkozik, és nem laboratóriumokra. Az akkreditáció minden tevékenységnél, ahogy az orvosdiagnosztikai tevékenységeknél is több hónapos folyamat, és a koronavírus tesztelése annyira új, hogy még nem létezik koronavírusra akkreditált labor. Amit a Szent László Kórházban és a többi hét laboratóriumban végeznek, az a WHO protokoll szerint végzett teszt, de ezek egyike sem Magyarországon akkreditált mintavétel a fentiek miatt.

A www.koronavirus.gov.hu oldalán feltüntetett mintavételeket akkreditált laboratóriumokban végzik. A Medical online cikke szerint hazánkban azért ilyen kevés az akkreditált laboratórium, mert az egészségügyi finanszírozórendszer nem teszi lehetővé több ilyen labor létesítését. Csak összehasonlításképpen: Németországban 427, Dániában 224 létezik.

„Azt kell megérteni, hogy mi előszűrünk, s ez a szűrés a lehető legjobb technikával és módszerrel történik. A szűrésnek mindig az a feladata, hogy kimutassuk a pozitív eredményeket és arról a hivatalos járványügyi hatóságot tájékoztassuk. Ezután már az ő feladatuk, hogy megnézzék a beteget, s kimondják, hogy koronavírusos, amit leginkább verifikációnak (megerősítésnek) mondanék. Nemzetközi koronavírus teszteket végzünk, melyek nemzetközi akkreditálással rendelkeznek” - emeli ki a cégvezető.

Az átmeneti kisebb nehézségek ellenére rengeteg a megkeresésük, és úgy érzik, a kezdeti nehézségek kicsit sem csökkentette a beléjük vetett bizalmat. Időközben egyébként újabb vizsgálatok is bekerültek a Mikromikomed Lab palettájára. Egyrészt az Amerikából ismert „cepheid” vizsgáló módszer, amely 45 percen belül eredményt mond. (Ezzel a technikával fél éve mérnek például HIV-et náluk). Az ügyvezető hangsúlyozza, hogy ez nem összetévesztendő a gyorstesztekkel, ez egy abszolút profi mérés, csak gyorsabban meg van az eredmény. Viszont ez még drágább lesz, amit még kérésünkre sem szeretett volna forintosítani. Másrészt a labor elkezdte az antigén-antitest méréseket is, amiről elterjedt, hogy gyorsteszt, pedig ez sem tekinthető annak. A Szent László Kórházzal közösen vizsgálták be pozitív betegeken, s azt mutatja ki, hogy a megbetegedés utáni 8-10. napon folyik-e már ellenanyag termelés a megfertőződött szervezetben, azaz immunis-e már a koronavírusra az illető.

Képünk illusztráció. Fotó: depositphotos.com Képünk illusztráció. Fotó: depositphotos.com

Eredetileg egy budapesti, egy martonvásári és egy balatonfüredi mintavételi pont volt megjelölve a Mikromikomed Lab közösségi oldalán. Cikkünk megjelenése után azt kérte tőlünk a budapesti helyszín, vegyük ki őket a mintavételi pontok közül, mert ott betiltották a teszteléshez szükséges vérvételeket.

A nagy érdeklődés miatt a mintavételi pontokkal megbízott Mundi Medical Bt. újabb helyszínekben gondolkodott, végül maradt a két vidéki helyszín. A budapestieknél továbbra is házhoz mennek, vagy előre megbeszélt helyen hivatalos, külön jelzéssel ellátott szűrőkocsiban fogadják a jelentkezőket. Jelenleg csak e-mail címen lehet jelentkezni: coronateszt@gmail.com.

Mindeközben a Róbert Magánkórházban elindította a 15 perces koronavírus gyorsteszt lehetőségét, 29990 forintért bárki megvásárolhatja webhopjukban. Bővebb információ: IDE kattintva.