Hamarosan már nem Matolcsy Györgyé lesz a legmagasabb állami fizetés

Márciustól Domokos László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke lesz a legjobban kereső állami tisztségviselő, miután a fizetése meg fogja haladni Matolcsy György jegybankelnökét. Matolcsy havi ötmilliós fizetésével sokáig kiemelkedett az állami vezetők mezőnyéből, de Domokos az 5,2 millió forintra hízó keresetével megelőzi majd - írja a 24.hu.

Az ÁSZ-elnök „mélyről” indult: 2016-ban még 2,2 millió forint volt az illetménye, amikor Matolcsynak megszavazta a parlament az 5 milliós fizetést, méghozzá Bánki Erik és Mengyi Roland fideszes képviselő javaslatára.

Matolcsy fizetése később mércévé vált, ehhez szabták több más állami intézmény vezetőjének illetményét, amikor pár évvel később nekik is emeltek: azóta a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal és a Közbeszerzési Hatóság elnöke a jegybankelnöki fizetés 80 százalékát, azaz 4 millió forintot kaphat, és 5-5 milliós fizetés jár a kormány tárca nélküli minisztereinek.

Domokos bére egyébként 2019-ben ugrott meg jelentősen, amikor egy módosító javaslatnak köszönhetően 1,4 millió forinttal emelkedett meg a fizetése. Jövőre valószínűleg már az ÁSZ alelnökei, köztük Karas Monika is jobban fog keresni Matolcsynál. 2023-ban az Alkotmánybíróság elnöke, Sulyok Tamás is megelőzheti a jegybankvezért. Idén már 4,76 millió forint a fizetése, és ha jövőre öt százaléknál nagyobb emelést kapnak a bírák, akkor Sulyok is többet fog keresni Matolcsynál. Polt Péter legfőbb ügyésznek, a Kúria elnökének, Varga Zs. Andrásnak, valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökének, Senyei György Barnának két év múlva lesz esélye befogni az MNB vezetőjét, ők a bírói alapilletmény hétszeresét kapják kézhez, azaz jelenleg közel négymillió forintot.

Ha nem változtatnak a vonatkozó jogszabályokon, és marad az évi tízszázalékos átlagkereset-növekedés, akkor a köztársasági elnöki illetmény pedig 2025-re érheti utol a jegybankelnökét.