Hamarosan újabb orosz támadások indulhatnak ukrán városok ellen?

A Kyiv Independent ukrán portál egy megszerzett parlamenti dokumentumra hivatkozva azt írja, hogy a következő órákban átfogó orosz támadások indulhatnak Szumi, Csernyihiv, Herson, Zsitomir, Kijev és Harkiv városok és megyék ellen.

Major Ukrainian cities threatened by early morning offensive.



Russian forces are expected to launch attacks against Sumy, Chernihiv, Kherson, Zhytomyr, Kyiv, and Kharkiv oblasts during the early morning, the Ukrainian parliament said.