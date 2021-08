Három éven belül több tízezerrel is nőhet a Balaton és a Velencei tó környékének lakossága 

Drasztikus áremelkedés zajlik a nyaralóövezetekben a pandémia első hulláma óta, legutóbb a Velencei-tavi ingatlanok drágultak jelentősen, de a Balaton déli partján épült újlakások már jelenleg is kiugróan magas négyzetméterárai is tovább nőhetnek a jövőben. Ezt a mondatot most az OTP Ingatlanpont szakemberei írták le, de csak megismételték azt, amit már lapunk mellett más szakértők is hónapok óra mondogatnak.

Az is fontos fejlemény, hogy a két legfontosabb, korábban kifejezetten üdülőövezetnek számító tavunknál folyamatosan növekszik az állandó lakosság. A vándorlási adatok szerint a Balaton déli partjánál másfél év alatt Balatonmáriafürdőn, Balatonberényben és Balatonkeresztúron 9-9 százalékkal nőtt a lélekszám, és Balatonlelle is 8 százalékos növekedést ért el. Balatonszárszó, Zamárdi, Szántód és Siófok 5, Balatonvilágos esetében 4-5 százalékos növekedést rögzítettek.

Füreden is több apartmanház jelent meg közel a vízparthoz (fotó: Mester Nándor) Füreden is több apartmanház jelent meg közel a vízparthoz (fotó: Mester Nándor)

Az Otthon Centrum a 2017-2019 közötti vándorlást elemezve azt írta, hogy a legnagyobb nyereség a gárdonyi járásban volt 28,5 százalékos többlettel, amelyet balatonalmádi járás követett 25,5 százalékkal. Bár ezek az értékek fajlagosan kiemelkedők, abszolút értékben nézve 1000, illetve 650 fős a többlet a két térség számára. Ettől látványosan lemaradt a siófoki járás 5,4 százalékos értékkel. Ezek a számok azonban a járvány kitörése előtti időszakból valók, a két tavunknál azóta több ezerrel nőhetett az állandó lakosok száma és ha folytatódik az odaköltözés (márpedig a társasházi értékesítési adatok sokszáz új család megjelenését vetítik előre), akkor három éven belül több tízezerrel emelkedhet a két térségben lakók száma.

Helyén való megállapítás, hogy az árakat a kereslet húzza felfelé: minden üdülőövezet kedvelt célpontja lett a befektetőknek, de nagyon jellemzővé vált az is, hogy a fővárosi, városi agglomerációk helyett inkább nyaralókba költöznek ki az ingatlantulajdonosok – mutat rá az OTP Ingatlanpont friss elemzésben.