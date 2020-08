Hernádi Zsolt cége is milliós szerződéssel a zsebben mozoghat a Puskás Arénában

Az építés után is jó üzlet a Puskás Aréna: Hernádi Zsolt MOL-vezér rendezvénytechnikával foglalkozó cége is elnyert egy 15 millió forintos szerződést.

Immáron sokadszorra is bebizonyosodott, hogy nem sajnálja a pénzt a Nemzeti Sportközpontok (NSK), ha a Puskás Arénáról volt szó: az állami szervezet idén június 22-én kötött szerződést a Visual Europe Production Kft.-vel technikai humánerőforrás igénybevétele címen. Idén év végéig összesen 14,9 millió forintot fizetnek ki a cégnek - derül ki az NSK üvegzseb szerződéseiből. A Visual Europe Production többségi tulajdonosa pedig a Gran Private Equity Zrt. nevű cégen keresztül Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója.

A 30 milliárd forintra becsült saját vagyonnal is rendelkező Hernádi Zsolt így már több szálon is kapcsolódik majd a Puskás Arénához, hiszen július végén Csányi Sándor MLSZ-elnökkel közösen jelentették be, hogy a 2020/21-es szezontól a MOL lesz a labdarúgó Magyar Kupa névadó szponzora, a döntőnek 2021-ben is a Puskás Aréna ad majd otthont.

Hogy a technikai humánerőforrás mit jelent, azt nem lehet pontsaon tudni, mindenesetre a Visual Europe Production rendezvénytechnikával foglalkozik.

Több mint 15 éves tapasztalattal rendelkezünk fix rendezvényhelyszínek üzemeltetésében, illetve egyedi rendezvények tervezésében és lebonyolításában. Folyamatos fejlődésre és megújulásra törekszünk, talán ennek is köszönhető, hogy mára a rendezvénytechnikai piac egyik legnagyobb szereplőjévé váltunk, nemcsak Magyarországon, hanem Közép-Kelet-Európában is.

- írja magáról a Visual Europe csoport. Igazán remek évük volt, hiszen Visual Europe Production Kft. a 2018-as 95 millió forintos forgalmat 2019-ben 1,1 milliárd forintra tornázta fel, ami 68 millió forintos profithoz volt egyelőre elég. Hernádi Zsolt cége nem csak a Puskás Arénában mozoghat otthonosan, hanem például a hvg.hu írta meg, hogy a Várkert Bazár rendezvényeinél is segítenek.

Az NSK szerződéseiből is látszik, hogy nem csak a stadion építésénél, hanem az üzemeltetésnél is odafigyeltek arra, hogy minden fillér jó helyre menjen. Lapunk írta meg először, hogy az NSK a Puskas.com Kft.-vel kötött 3 éves szerződést a Puskás-névhasználatra összesen 15 millió forint értékben. A Puskas.com Kft. egyik tulajdonosa pedig nem más, mint Szöllőssi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, akit Szijjártó Péter külügyminiszter javaslatára 2017 tavaszán Áder János köztársasági elnök rendkívüli és meghatalmazott nagykövetté nevezett ki.

A legnagyobb szerződések pedig még meg sem köttettek, hiszen 1,8 milliárd forintot szánnak a Puskás Aréna biztonságára, az „alap üzemelési” őrzési feladatokat naponta egyszerre tizenketten látják majd el a tervek szerint. A stadion építási költség amúgy mintegy 160 milliárd forint körül lehetett.