Hoppá, megfigyelik a budapesti járókelők mobilcelláinak adatait

A szakmai beszámoló során egymást érték a csúcseredményekről szóló hírek: rekordév a turizmusban, kiugró mértékű bevételek, kilőtt a beutazó forgalom, Budapest a topon. Ez utóbbi kapcsán különben a tájékoztató alkalmával az is kiderült, hogy az MTÜ a főváros 23 pontján figyeli a városban járókelők mobilcelláinak adatait.

Ez alapján azt állapították meg, hogy az Országház, a Margitsziget, a Szent István Bazilika, a Nagyvásárcsarnok és a Széchenyi Fürdő a legnépszerűbb attrakció a hozzánk látogató turisták körében, ezeket a helyeket látogatják legtöbben a hozzánk érkezők. A social media területén pedig a legtöbb pozitív kommentet az Opera kapta, számolt be megfigyeléseikről Guller Zoltán.

A turisták szeretik Budapestet

Fotó: Depositphotos

Elhangzott még, hogy mennyire pozitív hatása van a magyar gazdaságra a turizmus. Belföldre is többen látogattak tavaly, mint annak előtte, és a SZÉP-kártya költések is szépen nőttek. Az is kiderült, hogy mivel évente úgy 100 milliárd forint marad meg a kártyákon – magyarán: ennyi a beragadt, fel nem használt összeg –, ezért a korábban már bevezetett, élelmiszervásárlásra fordítható összegen kívül az idei évre vonatkozó bővítés, miszerint 2025. január 1-től a SZÉP-kártyára érkező összeg felét lakásfelújításra, építőanyagra, festékre vagy egyéb ehhez szükséges eszközökre is lehet fordítani, de akár bútort is lehet belőle vásárolni – nem érinti a turisztikai irányú költéseket.

