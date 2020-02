Hozzányúlnak az önkormányzatok legbiztosabb bevételi forrásához

Változhat az iparűzési adó alapja, amennyiben a kormány támogatja a Nemzeti Versenyképességi Tanács mai ülésén körvonalazódó javaslatait. Varga Mihály pénzügyminiszter ismertette a részleteket a délelőtti tájékoztatóján.

A miniszter szerint az Iparűzési adó átalakítására a gazdasági növekedés ösztönzése miatt van szükség. Mint fogalmazott, ez az adófajta megmaradt a kilencvenes évek keretei között. Több cég és szervezet jelezte az elmúlt években, hogy milyen hátrányai vannak az önkormányzati hatáskörben lévő adónak.

Varga Mihály pénzügyminiszter egy 2019. decemberi előadáson. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt Varga Mihály pénzügyminiszter egy 2019. decemberi előadáson. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A tanács ülésén háromféle javaslat fogalmazódott meg. Az egyik az értékcsökkenés leírása az adóalapból, ami 850 ezer vállalkozást érintene. A kutatás-fejlesztési költségek levonhatóságának szélesítését - a tervek szerint ötszörös mértékben - 1800 vállalkozás tudná most igénybe venni. Végül napirenden van a feltöltési kötelezettség decemberről májusra tolása, ami a társasági adó esetében már megvalósult.

A miniszter szerint ezekkel az intézkedésekkel javítani lehetne a cégek likviditását. Most az elemzések elvégzésén van a sor, így kérdésünkre nem tudott válaszolni a kérdésünkre, hogyan kárpótolják az önkormányzatokat a kieső bevételért (ez azért fontos, mert az iparűzési adó a legnagyobb és kiszámítható bevételi forrás a településeken, 2018-ban összesen 711,2 milliárd forint folyt be a helyi kasszákba). A miniszter szerint az önkormányzatok véleményét is meg fogják kérdezni az adóváltozásról.