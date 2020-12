Idén elmarad a plázaláz?

A hazai kiskereskedelem – ami a gépjármű-értékesítéseket, üzemanyag- és dohánycikkekből származó forgalmat nem számolva 9900 milliárd forint nettó forgalmat tesz ki – az első negyedévben 14 százalékkal, a második és a harmadik negyedévben már csak két százalékkal haladta meg a tavalyi szintet. Ezzel szemben az e-kereskedelem az élv első három hónapjában 21 százalékos, a második negyedévben már 47 százalékos többletben volt a 2019-es év azonos időszakához képest. Az ugrás tehát impozáns. A dinamikus növekedés az élelmiszert és a műszaki cikkeket érintette leginkább.

Sokan inkább interneten rendelnek és nem mennek a plázákba (forrás: depositphotos.com) Sokan inkább interneten rendelnek és nem mennek a plázákba (forrás: depositphotos.com)

A felfordult gazdasággal, vele az emberek megváltozott fogyasztói szokásaival már októberre látszott, a koronavírus-járvány egyértelmű nyertese az e-kereskedelem. Minden olyan tényező a szektor erősítését szolgálta, ami más ágazatokra hátrányos hatással volt – mondta Madar Norbert, a GKI Digital vezető tanácsadója. És még csak most indul a karácsonyi szezon!

Bezavar a karácsonyba a tavaszi karantén

Hogy az idei év végi szezont megértsük, érdemes az egész évet vizsgálni. A koronavírus-járvánnyal megváltozott az emberek hétköznapi rutinja. Bejött a távmunka, a digitális oktatás és a karantén. A boltzár, az idősek vásárlási sávja, az üzletek korábbi bezárása drasztikusan megváltoztatta a mindennapokat és ezzel együtt a vásárlási szokásokat is. Amit korábban hagyományos üzletben vettünk volna meg, azt ebben az időszakban valószínűleg online szereztük be, és szerezzük be ma is.

A laptop már nemcsak a munkához kellett, hanem a gyereknek is a tanuláshoz. A kisebb háztartási gépek és az új televízió az otthonmaradás miatt vált fontossá. Ezek extra költéseket jelentettek a családoknak. Szembetűnően megugrott az otthoni sportoláshoz használható sporteszközök vagy a jógázáshoz szükséges dolgok forgalma is. Sokan kihasználták az időt lakásfelújításra, kertészkedésre is, amely költések normál körülmények között nem jelentkeztek volna – magyarázta a GKI Digital tanácsadója.

A várható karácsonyi költések szempontjából tehát fontos tényező, hogy rengeteg előrehozott vásárlás történt már tavasszal és a nyár folyamán. Az iskolakezdés és az otthoni munkavégzés miatt sokan már megvették a laptopot, tabletet, tévét, mobiltelefont, webkamerát, mindazokat a cikkeket, amelyek amúgy a Black Friday és a karácsonyi időszak slágertermékei – sorolja Madar Norbert a Piac & Profit év végi duplaszámában.

A cikkből kiderül az is, hogy

mi lesz az idei karácsonyi szezonban a legnagyobb változás,

visszatérnek-e a klasszikus ajándékok a karácsonyfa alá,

mik lesznek a szezon slágertermékei,

mekkora forgalomra számítanak az e-kereskedők, akik idén már jelentős többletekkel zárták a tavaszi karanténszezont

és vajon vékonyabb lett-e az emberek pénztárcája, miközben a forint árfolyamának gyengülése felnyomta a termékek árát.

