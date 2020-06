Idén nem lesz adósságuk a kórházaknak, illetve nem úgy

Most Gulyás Gergely válaszból azt tudtuk meg, hogy a kormány nem tett le a struktúra és a finanszírozás új alapokra helyezéséről. A miniszter azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a járvány új helyzetet teremtett. Ami arra például alkalmat szolgáltatott, hogy a kormányzat betekintést nyerjen a kórházi készletgazdálkodásba, a kirendelt kórházparancsnokok által.

A mai Kormányinfón több kérdést is feltettünk Gulyás Gergely miniszternek. Egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak, hogy a veszélyhelyzet elmúltával folytatódik-e az egészségügyi rendszer átalakítása, mi lesz az ágyszámkapacitásokkal? Emlékeztetőül: a veszélyhelyzet alatt elrendelt kiürítéseket akkor egy komplexebb intézkedésbe igyekezett ágyazni a kormány a miniszterek nyilatkozatai szerint.

