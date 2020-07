Így alakultak a lopások, rablások a karantén alatt

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések végrehajtásáért, ellenőrzéséért járt-e plusz juttatás a munkában résztvevő rendőri állománynak. A rendőrség tájékoztatása szerint kifejezetten a koronavírus-járvánnyal összefüggő feladatokért nem járt külön juttatás, a túlszolgálat esetén annak ellentételezését, az illetmény megállapítását pedig az idevágó 2015-ös XLII. törvény rendelkezései szabályozza (vagyis a jogszabályokban rögzített módon került sor az elszámolásra). Az országos rendőrfőkapitány döntése alapján a határőrizeti feladatokban résztvevő tisztjelöltek a szolgálatban teljesített óraszámnak megfelelően térítésben részesültek.

A szabálysértési eljárásokra vonatkozóan is lekértünk adatokat. A kijárási korlátozások megsértői ugyanis szabálysértést követtek el, amelyet szankcionáltak a hatóságok. A rendőrség négy tényállás szerint vizsgálta a veszélyhelyzet ideje alatti szabályok megsértését.

A rablásoknál az a furcsa helyzet állt elő, hogy országos szinten nagyobb volt idén az esetszám, mint az előző időszakban. Budapesten ugyanakkor - ha minimális mértékben is, de - csökkent az ilyen típusú bűncselekmények száma. Arra nem terjed ki a rendőrség tájékoztatása, hogy e kategória miért lóg ki a trendből, elképzelhető, hogy a cikkünkben már jelzett metodika (nem az elkövetés időpontja, hanem a lezárt esetek jelennek meg a statisztikában) okozza ezt.

Alacsonyabb esetszámok mellett, de hasonló tendencia figyelhető meg a betöréses lopások esetében is, azoknál is a 2018/2019-es időszakban tapasztalni nagyobb visszaesést.

Az ENyÜBS adatai alapján idén az első hat hónapban országosan 22 500 lopást regisztráltak a rendszerben, ebből 6147 eset Budapesten történt. 2015-ben még 55 045 volt az országos esetszám, amiből 16 866 érintette a fővárost. Figyelemre méltó, hogy a lopások száma nem is idén zuhant nagyot, hanem 2018-ról 2019-re, 35 814-ről 23 573-ra.

Mielőtt megvizsgálnák az adatokat, rögzítenünk kell még, hogy azok az Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENyÜBS) rendszeréből származnak, vagyis csak a márt lezárt eljárásokat tartalmazzák. Az adatbázis tehát nem az elkövetési idő, hanem a rendszerben való rögzítés időpontja szerint tartalmazza a bűncselekményeket. Ez azért fontos, mert olyan bűnesetek is bekerülhetnek adott időszak statisztikájába, amelyeket azt megelőzően követtek el, illetve olyan bűncselekmények nem kerülnek bele, amelyek nyomozati lezárására csak a vizsgált időszakot követően került sor.

Erre a rendőrség is felhívta a figyelmünket, mint lapunknak írták: "A korábbi évek azonos időszakát tekintve az egyes, ön által kért bűncselekmények esetszámai folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak, így nem csupán a bevezetett korlátozó intézkedések, hanem a rendőrség évek óta befektetett bűnmegelőzési és felderítési munkája látszik megtérülni."

Az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálatától most megérkezett legfrissebb adatok alátámasztják a korábbi cikkünkben írtakat: a járvány jótékony hatással volt a közrendre, tovább csökkent a bűncselekmények száma. Fontos a "tovább" kitétel: ugyanis az elmúlt időszakban évről évre csökkenő tendenciát mutattak az esetszámok, vagyis feltételezhető, hogy a koronavírus nélkül is javult volna a statisztika.

Volt, aki a veszélyhelyzet alatt is próbálkozott

