Őrült roham van a cukorért Oroszországban (videó)

Hivatalos adatok szerint a múlt hét vége óta 12,8 százalékkal drágult a cukor Oroszországban. Az emberek, tartva a még nagyobb drágulástól, tömegesen el kezdték felvásárolni.

Battle for Sugar



According to official data, since the end of last week, sugar has risen in price by 12.8% in #Russia. People, fearing an even greater rise in prices, began to buy it en masse.