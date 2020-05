Így működhetnek az iskolák júniustól! - kijött a rendelet

Maruzsa Zoltán oktatási államtitkár jelentette be május 20-án , hogy június 2-től engedélyezik az iskolákban a pedagógusok és a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítés tartását, amennyiben annak célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása. Az indok: az utóbbi időszakban érdemben csökkent a járványveszély mértéke. Az óvodák és a bölcsődék a megyékben május 25-től, a fővárosban június 2-től visszatérnek a normális működési rendhez.

Marad a digitális oktatás mindenütt a tanév utolsó két hetére is, egyedül szakiskolák választhatnak, hogy visszatérnek a tantermekbe vagy fenntartják a távoktatást - derül ki az iskolák működési rendjéről szóló kormányrendeletből.

