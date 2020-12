A halasztható műtétek leállításával sem nőttek drasztikusan a kórházi várólisták

A cikk eredetileg laptársunk oldalán, a Privatbankar.hu-n jelent meg.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) kórházi várólistái szerint az elektív műtétek elhalasztásának napján, 2020. november 9-én 27 185 fő várakozott az országban valamilyen műtétre, amit most, egy hónap elteltével sikerült 26 451 főre letornázni úgy, hogy közben műtéteket halasztottak el. Ez jó apropó volt arra, hogy megnézzük: hogyan alakult a várakozók létszáma azóta, hogy 2019. áprilisában elindultak a NEAK nyilvános várólistái. Látható, hogy idén szeptemberben volt a legmagasabb a várakozók száma.

A novemberi, nem sürgős műtétek elhalasztásáról szóló rendeletre azért volt szükség, hogy a kórházak a felszabaduló erőforrásaikat érthető módon a koronavírusos betegekre tudják fókuszálni. Ennek érelmében november 9-től felfüggesztették az elektív (halasztható) operációkat, ideértve az egynapos sebészetet is. A kijelölés nem vonatkozik a korábbi miniszteri utasítás alapján mentesített intézményekre és kivételt jelentenek a sürgősségi ellátások, amelyek nélkül a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

Hogy mi számít halaszthatónak? Az EMMI szerint továbbra is el kell végezni valamennyi onkológiai ellátást, a szervezett onkológiai szűrővizsgálatokat, a szakmai kollégium által ajánlott kardiológiai ellátásokat, valamint biztosítani kell a meddőségi kezelések zavartalan működését és szervátültetéseket is lehet végezni a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett.

Ami biztos: a gerinc-, térd- és csípőoperációk lényegében teljesen le kellett hogy álljanak.

Idén már egyszer sor került a nem sürgős műtétek elhalasztására a tavaszi karantén idején. Akkor március 16-tól május 4-ig tartott ez az időszak, május 4-től fokozatosan enyhítettek a szigoron, és június 18-tól vált lehetővé, hogy ismét mindenkit ellássanak. Akkor meg is írtuk, hogy döbbenetes módon megnőttek a kórházi várólisták.

Csak emlékeztetőül: míg a járvány előtt, február elején 29 176 fő várt műtétre, addig június 9-én már csak 15 858 páciens, hiszen a befagyasztott várólistákra nem lehetett jelentkezni. Emiatt fordulhatott elő, hogy februárhoz képest

KILENCSZERESÉRE ugrott a várakozással töltendő napok száma a járvány miatt, mégpedig a laparaszkópiás nőgyógyászati műtétek vagy a visszérműtétek esetében.

A katéteres koszorúértágításra (coronaria stent beültetésre) NYOLCSZOR többet kell várni a februári várakozási időnél,

s több, mint a HATSZOROSÁT a sérvműtétekre és laparaszkópiás epekőműtétekre.

ÖTSZÖR többet a nyitott szívműtétekre, a szív elektrofiziológiás vizsgálatára, a prosztataműtétekre vagy a gerincstabilizációs mtűtétekre

NÉGYSZER annyit a gerincműtétekre

HÁROMSZOR többet pedig a csípőprotézisműtétekre és a bélrendszer nagyobb műtéteire.

Érdekes módon, míg júliusban a műtétre várakozók létszámának drasztikus visszaesésével szembesülhettünk a műtétek felfüggesztése miatt, most teljesen más tendencia rajzolódik ki, ugyanis az elektív műtétekre várakozók száma furcsa mód alig növekedett az elmúlt egy hónapban. Pedig november 12-én a székesfehérvári Szent György Kórház főigazgatója, Bucsi László azt mondta, hogy:

„Az elektív műtétek közé tartozik minden olyan műtét bármely szakterületen, mely nem életmentő, tehát halasztható. Így kórházunkban nagyjából a műtétek fele marad el, de a sürgős, életveszélyes műtétek kezelése folyamatos.”

A NEAK honlapján található elektív műtétek várólistái azonban a leállítások napjától, november 9-től december 9-ig meglepő módon, irreálisan alacsony mértékben nőttek csak. Ennek két oka lehet: vagy az egészségügyi intézmények adatszolgáltatása akadozik, vagy a számok rejtélyes módon alakuló játékáról lehet szó.

Hiszen a gerinc-, térd- és csípőoperációk mellett több olyan halasztható műtét is létezik, ahol a várakozók száma nem, hogy nőtt, de még csökkent is, ami azt mutatja, hogy a tomboló koronavírus-járvány közepette az egészségügy csodával határos módon még ezeket is tudja koordinálni, mert:

a mandula- és orrmandula műtétre várakozók száma az egy hónap alatt 259 főről 156 főre csökkent

a hasfali, lágyék és sérvműtétekre (implantátum beültetéssel) 453 fő helyett jelenleg 367 fő várakozik

prosztataműtétekre 191 fő helyett 158 fő vár

Az EMMI-utasításnak megfelelően a kardiológiai műtéteket is kézben tartják az intézmények, ugyanis az adatok szerint a diagnosztikus szívkatéterezésre, a szívkoszorúér-beültetésre, a szívritmuszavar katéteres kezelésére, a szív elektrofiziológiás vizsgálatára és a transzkatéteres szívbillentyű beültetésre várakozók száma egyaránt csökkent.

Egyedül a nyitott szívműtétekre várakozók száma nőtt 614-ről 657 főre.

Érdekesség még, hogy miközben sem az életmentő műtétek, sem a halasztható műtétek tényleges várakozási ideje nem változott, addig a tervezett időpontok szinte minden műtétnél durván módosultak. Ez azt vetíti előre, hogy a műtétre várakozók száma ezek után fog igazán megugrani.

A műtétek tervezett várakozási ideje november 9-ről december 9-re így változott:

csípőprotézis műtétre 337 helyett 376 napot

gerincstabilizáló műtétre 317 helyett 361 napot

epeműtétekre 71 helyett 166 napot

jelentős kiterjesztett gerincműtétre 301 helyett 328 napot

ortopédiai nagyműtétekre 247 helyett 299 napot

pajzsmirigyműtétekre 60 helyett 308 napot

prosztataműtétekre 33 helyett 102 napot

szürkehályog műtétekre 97 helyett 170 napot

sérvműtétekre 116 helyett 166 napot

térdprotézis műtétekre 441 helyett 474 napot

urológiai kisműtétekre 189 helyett 22 napot

visszérműtétekre 116 helyett 156 napot.

Egyetlen műtétnél csökkent csak a tervezett napok száma, ez pedig a transzkatéteres szívbillentyűbeültetés, ahol 518 napról 510 „csökkent” a várakozási idő.