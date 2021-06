Indiában is lecsengőben van a járványhullám, a kormány a korlátozások enyhítésére készül

114 460 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Indiában vasárnap, ami az utóbbi két hónap legalacsonyabb napi száma. Eközben 2677-en haltak meg aznap a betegséggel összefüggésben. Ezek Magyarországról továbbra is borzasztó adatoknak tűnnek - azok is - de Narendra Modi kormánya ezek alapján már a járvány második hulláma miatt elrendelt korlátozások enyhítésére készül.

A második hullám leginkább az ország középső részét sújtja, és itt még nem is enyhül érdemben a helyzet, de a nagyvárosokban már az üzletek, szolgáltatások újranyitásán dolgoznak, és hétfőtől várhatóan megkezdik az utazási korlátozások enyhítését is.

Korábbi cikkünk az indiai vírushelyzetről, és annak következményeiről: A világ legerősebb trónja is belereccsent a járvány új hullámába

Mideközben a tudósok arra figyelmeztetnek, hogy az év folyamán később egy harmadik hullám is elkaphatja Indiát, mely azonban valószínűleg elsődlegesen a gyerekekre lehet majd veszélyesebb. India az elmúlt hetekben felpörgette a vakcinázási programját - korábban, május közepéig az ország 1,3 milliárd fős lakosságának csak 2,5 százaléka kapta meg mindkét dózist, a friss adatok szerint ez most 3,3 százalék - de az indiaiak többsége valószínűleg a harmadik hullám felfutásáig is oltatlan marad.

Indiában azonosították a második legtöbb koronavírus-fertőzöttet az USA után. A hivatalos adatok 28,8 millió esetről szólnak, de ez a szám sokkal nagyobb is lehet, mert az országban nem működik kiterjedt tesztelés. A vírussal összefüggésben hivatalosan már 346 759-an haltak meg, de ez a szám is sokkal nagyobb lehet a valóságban.

(Reuters)