Ingyen akar új szakmát tanulni? Elég karcsú a választék

Az elérhető képzések nagy része mindössze egyórás miniképzés, az elérhető képzések harmadát ilyenek teszik ki. Ezek során megismerhetők a munkavédelmi jelzések, a tűzvédelmi ismeretek, az irodai munkavédelem alapjai is, de a jelenlegi helyzetre való tekintettel az ad hoc home office bevezetésének a módszerét is megtanulhatja az önképzést elhatározó munkavállaló.

A gazdasági mentőcsomag részeként jelentette be a kormány, hogy támogatni fogják az online átképzéseket, a képzés díjának 90 százalékát az állam állja majd. A kormány úgy véli ugyanis, hogy a cégeknek és a munkavállalóknak egyaránt érdemes felülvizsgálniuk a tevékenységüket abból a szempontból, hogy azok mennyire lesznek életképesek és profitabilisak a válság lecsengése után. A dolgozók gondolják át, a jelenlegi szakmájukban vajon lesz-e munkájuk augusztusban vagy egy év múlva.

