Ismerős cég építi a 3 milliárdos kisvárdai sportcsarnokot, amibe a város negyede befér

A Seszták Miklós volt fejlesztési miniszterhez kötődő kisvárdai beruházások kedvenc cége építheti a legújabb, 3 milliárd forintos multifunkcionális sportcsarnokot is a Szabolcs megyei kisvárosban.

A csarnok 4004 fő befogadóképességű lesz, ami azt jelenti, hogy a kisváros lakosságának negyede helyet kaphat a létesítményben. Nagyságát jól jelzi az is, hogy az új kisvárdai stadionba "csupán" 2990-en férnek be.

Jó pár éve már annak egyébként, hogy eldőlt, Kisvárdán újabb sportlétesítmény, egy multifunkcionáliy sportcsarnok kap helyet. 2017 végén a kormány 3,5 milliárd forintot ítélt meg a projektre, 2018 elején pedig ki is írták a közbeszerzési eljárást, ám azt végül az ajánlatkérő indoklás nélkül visszavonta, majd pár hónappal később megjelent egy második kiírás, ami szintén nem járt eredménnyel. Végül tavaly december 24-én a harmadik eljárást is elindította a BMSK Zrt. Pusztán feltételezés, de a huzavona talán nem véletlen, hiszen ebben az időszakban zajlott a parlamenti választás, mely után Seszták Miklós, Kisvárda országgyűlési képviselője elveszítette a fejlesztési miniszteri státuszát.

