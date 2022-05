Ismét együtt a négy Abbata(g)r – A világ legnagyobb popbisznisze

A világ legnagyobb, fél évszázada fennálló és legsikeresebb popbiznisze a Beatlesen kívül az Eurovízió-győztes svéd együtteshez fűződik. Hajdan a tagok nevének kezdőbetűiből alkották az ABBA szót, amelyet azóta szinte mindenki kisbetűvel ír, akárcsak az Ikeát. A zenei vonal az elmúlt évtizedekben múzeummal, film- és színházi produkciókkal, szállodával és turisztikai programokkal bővült.

Bárki énekelhet Agnethával. Fotó: Allt Om Resor Bárki énekelhet Agnethával. Fotó: Allt Om Resor

Már a 2013 májusában megnyílt stockholmi Abba-múzeum is a digitális világ attrakcióival szolgált. Amikor ott jártam, a bejáratnál hosszú sorok álltak, ami nem szokásos Stockholmban. Az interneten percenként foglaltak előre jegyeket, a helyiek és a világ minden tájáról érkező turisták ezrei voltak kíváncsiak – akárcsak ma a kibővített épületben – a világ egyik leghíresebb együttesének életére, relikviáira.

Emlékezetes élmény volt számomra felmenni a színpadra és elhangicsálni a kedvenc Abba-dalomat – Gimme! Gimme! Gimme! A Man After Midnight – miközben az együttes tagjai velem énekeltek és biztatóan rám mosolyogtak. Hologramos figurák, vagy ha úgy tetszik avatarok, persze...

A látogatókat a múzeum munkatársai bátorítják a fellépésre, ha éppen nem akad jelentkező, a múzeum munkatársai ugranak fel a színpadra és kedvcsinálásként ők énekelnek.

Üzlet, kávéház, slágermúzeum

A bejáratnál vásárolható elektronikus guide segítségével mindent megtudhatunk a legendás popcsapat történetéről, a tagok gyermekéveiről, fénykoráról és mai életéről. A múzeum nem csupán a koncerteken, turnékon viselt ruhákat, leveleket, újságokat és más tárgyaikat mutatja be, de saját filmvetítő terme, üzlete és kávéháza is van. Főleg a helyiek élvezik azt az ötletet, hogy egy-egy fülkében – rákattintva a képernyőkre – az elmúlt fél évszázad összes nagy svéd slágere hallható és látható. Ha felemeled egy retrotelefon kagylóját, valamelyik Abba-tag szól bele.

Az idősebbekre, mozgássérültekre, kismamákra, gyerekekre természetesen kiemelten gondolnak: nem is volnánk Svédországban, ha ez nem így lenne. Fontos részlet Stig – vagy Stickan – Andersson, a legendásan ravasz menedzser irodája, Owe Sandström jelmeztervező műhelye, a Polar Stúdió belső képe, valamint Björn és Agnetha lakásának egy részlete, nevezetesen a konyhája.

Többszáz millió lemezt adtak el. Fotó: Allt Om Resor Többszáz millió lemezt adtak el. Fotó: Allt Om Resor

Az együttes tagjai – hivatalosan soha nem oszlottak fel, a magánéleti válások ellenére sem – a világ talán legsikeresebb svéd vállalatát birtokolják, a Volvo-val vagy az SKF-fel körülbelül azonos nagyságú vagyonnal. Többszáz millió lemezt adtak el, filmjeikkel több mint félmilliárd dollárt kerestek, a musicalek – eddig – bruttó 2 milliárd dollárt hoztak. A legkülönfélébb területeken fektették be természetesen a pénzüket, az ingatlantól a műkereskedésig vagy a szállodáig.

Az oroszok olajjal fizettek

A zenészek életnagyságú hologramos képének szomszédságában felállították annak a Viggsö szigeti háznak a kicsinyített mását is, ahol az együttes számos slágere született. A hetvenes évek elején az együttes tagjai saját házat vettek a szigeten, hogy a turnék között minden szabadidejüket itt tölthessék. Ekkor még dúlt a két pár között a szerelem. Viggsö ma turisztikai látványosság.

A világ számos országában elképesztő sikerű koncertek, előkelő helyezések a slágerlistán és hihetetlen népszerűség jellemezte ezt a korszakot – a szocialista országokban is.

A szovjetek olajjal fizettek a fellépésért – a rubellel nem tudtak volna mit kezdeni a svéd sztárok, dollár meg nem állt elég – e célra – a szovjet állam rendelkezésére…

A klipjeiket készítő Lasse Hallström – aki később olyan Oscar-jelölt filmeket rendezett, mint a Csokoládé – irányításával 1977-ben dokumentumfilm készült az együttes ausztrál turnéjáról. Ausztráliában olyan sikeresek voltak, hogy előfordult, négy lemezgyár egyszerre csak az ő lemezeiket dobta piacra. Az emlékezetes Sydney-ben tartott koncerten, ahol annyira ömlött az eső, hogy Anni-Frid el is csúszott a színpadon – 30 ezer ember állva énekelte velük végig a szabadtéri programot. A fellépő ruhák meg az adótörvény Érdekes, hogy mibe nem szól bele a svéd adótörvény: az együttes széles körben elismert volt a tagjai által viselt színes jelmezeiről. Az extravagáns, mókás stílus egyik oka állítólag a svéd adótörvény volt. A ruhák költsége csak akkor volt levonható az adóból, ha máshol nem lehetett volna viselni, csak előadásokhoz… Ők tekinthetők a videóklipek legkorábbi sikeres képviselőinek. Dalaik így olyan országokba is eljutottak, ahol személyes megjelenésre nem mindig volt lehetőség. Ennek egyik oka az volt, hogy Agnetha mindig vonakodott magukra hagyni gyermekeit, és amúgy is félt a repüléstől. A két házaspár sorsa a válásuk után más-más fordulatot vett, amely hol örömökkel, hol tragédiákkal volt teli. Anni-Frid a Benny Anderssonnal történt válása után férjhez ment egy német herceghez és Németországba költözött, de a herceg meghalt 1999-ban. Sajnos hamar elhunyt a lánya is. Azóta elsősorban környezetvédelmi és jótékonysági ügyekkel foglalkozik. A két férfi a zenei szakmában maradt, Agnetha az elmúlt évtizedekben is foglalkozott dalok felvételével – kisebb-nagyobb sikerrel –, de főleg a családdal tölti az idejét a Stockholm egyik kedvelt városrészén, a kellemes Ekerö-ben. A Mamma Mia! és a Pop House Példátlan, hogy zenéjük népszerűsége az 1990-es évektől újra emelkedett. Mítosszá váltak: még felbomlásuk után negyven évvel is világszerte évente három millió lemezük kél el, holott bárki rákattinthat emlékezetes slágereikre a YouTube-on. A koncertszervezők évekig könyörögtek az együttes tagjainak, hogy álljanak össze ismét, ám erre nem voltak hajlandók, pedig néhány dal felénekléséért és egy turnéért egymilliárd – ! – dollárt ajánlottak fel nekik. A Mamma Mia! sikere elsősorban a két zeneszerzőt, Benny és Björn-t emelte ismét reflektorfénybe – illetve a filmbe is, ahol apró cameo-szerepet játszanak – és tette még gazdagabbá. A Pop House Hotel a stockholmi Djurgårdenben található, ugyanabban az épületben, mint az Abba Múzeum. A szállodában három tematikus szoba található: Stay in Duvemåla, Mamma Mia The Party és Abba Gold. Az egyik – nem véletlenül – egy görög falura emlékeztet, csillagos égbolttal, de természetesen az Abba Gold vonzza a legjobban a rajongókat. Az egész terem aranystílusú, a terem falain üveg mögött lógnak a bandatagok privát aranylemezei.

Mára az Abba-rajongóknak speciális turisztikai programokat szerveznek, megmutatják a házat, ahol a Polar-stúdióban dolgoztak, a turisták elmennek a stockholmi múzeumba, utána résztvesznek egy göteborgi előadáson, ahol az előadás után a Mamma Miához illő görög vacsorát fogyasztanak el. A megszállottak olykor felkeresik otthonaik környékét is – természetesen a privát villájukba és szigeteikre nem léphetnek be – és ellátogatnak emlékezetes koncertjeik színhelyére. Sőt, akad, aki a ma Belgiumhoz tartozó Waterloo-ba is elzarándokol, elvégre ez volt az Eurovíziós-győztes daluk címe…