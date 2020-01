Itt az UEFA bizonyítéka, mennyire könnyen bedőlhet a magyar foci

Nagy pénz, nagy foci - valami ilyesmi gondolat motiválhatta Orbán Viktor kormányfőt, amikor a sportot stratégiai ágazattá emelte, melynek hatására megnyíltak az addig elzárt közpénz-csapok - különös tekintettel a labdarúgásra. A valóság azonban nem hozta meg a várt eredményeket, helyette mesterségesen felduzzasztotta a klubok költségvetését, melynek veszélye, hogy ha egyszer elapadnak ezek az irányított források, az egész finanszírozás - a piaci alapok hiánya miatt - légvárként fog összecsuklani.

Több cikkünkben is tárgyaltuk már, hogy a NER-lovagokkal a hátuk mögött a fociklubok az elmúlt években számtalan módon jutottak állami forráshoz. A 2011-ben bevezetett TAO-rendszerből is csurran-cseppen valami, közvetlenül a költségvetésből is érkezhetnek milliárdok működési támogatás címén, de a legnagyobbnak vélt biztonságot mégis a közbeszerzéseken, állami megbízásokon gyarapodó, alapvetően jó kormányzati kapcsolatokat ápoló tulajdonosi kör támogatása jelenti.

A magyar foci ma már sokkal inkább szól a gazdasági érdekekről, mint a sport szeretetéről. Egy-egy kormányközeli vállalkozó, netán a kormányfő számára kedvenc klub támogatása összekapcsolódott az ilyen módon elnyerhető piaci megbízásokba vetett reménnyel. Sokan gondolhatják úgy, hogy TAO-támogatással, vagy szimpla szponzorként beállni a Fehérvár, a Felcsút vagy a Mezőkövesd mögé, számíthat valamit egy-egy munka megszerzésénél. Kicsit más felállásban, de a felcsúti foci remek példája lett az érdekből érkező szponzorációnak. A Fejér megyei alapítványt még maga Orbán Viktor alapította, azóta is a felcsúti milliárdos, Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozik és lényegében nincs az a pénz, amit ne tudna összegyűjteni. Milliárdokat költenek el a TAO-rendszer keretén belül, ami mellé még minimum ugyanennyi folyik be gazdasági cégektől pusztán azok "adakozó hajlandóságának" köszönhetően. TAO-támogatásként 2011 óta már 26 milliárd forint áramlott az alapítványhoz, amit a cégek még 22 milliárdnyi adománnyal egészítettek ki. Ha pedig megnézzük az NBI-ben játszó Puskás Akadémia támogatói körét, jól látható, hogy a csapat mögé Mészáros Lőrinc érdekeltségei mellett olyan cégek sorakoztak fel, amelyek üzleti kapcsolatban állnak az egykori gázszerelővel.

A magyar első osztályú foci mára így a NER-lovagok játszóterévé avanzsált, ami roppant veszélyes jövőképet vetít előre. A TAO-támogatási rendszerből érkező plusz forrásokat a klubok felhasználhatták volna arra, hogy felkészülve a jövőre, rizikó és kockázat nélkül próbálják erősíteni a bevételeik piaci lábát, ám a kényelem és a pénzbőség teljesen elvitte erről a feladatról a fókuszt. Így pedig a széljárás megfordulása esetén a klubok gazdálkodása lufiként fog kipukkanni. Ezt a veszélyt, a bizonytalan finanszírozást erősítik meg az UEFA legfrissebb üzleti jelentésének magyar bajnokságra vonatkozó számai is.

Bizonytalan és átláthatatlan, honnan jönnek a bevételek

Az UEFA 2018-as üzleti évet taglaló jelentése szerint a magyar bajnokság bevételei mintegy 50 százalékkal 134 millió euróra emelkedtek egy év alatt (akkori átfolyamon számolva 43 milliárd forintra), ami európai viszonylatban a 18. helyre volt elég. Régiós összevetésben azonban sokkal előkelőbb helyen állunk - bár nagy panasz nem lehet a top20-as helyezésre sem. Az elmúlt néhány évben a magyar bajnokság a bevételei alapján Ausztria mögött már a második helyet foglalja el, miközben 2015-ben még csak az 5. helyen szerepelt az NBI.

Az Európai Labdarúgó Szövetség kimutatása szerint a bevételek majdnem fele, 47 százaléka egyéb forrásból érkezett - ez számításaink szerint mintegy 20 milliárd forintra taksálható. Ebből kiindulva kijelenthető az is, hogy az NBI-es klubok félig beazonosíthatatlan forrásból jutnak bevételhez. Azt ugyan lehet tudni, hogy ide sorolják a különféle támogatásokat, egyéb bevételeket, sőt Magyarország esetében már a tévés közvetítési díjak sem képeznek külön bevételi lábat, mivel azok már az MLSZ-en keresztül jutnak el a klubokhoz. Ezzel is magyarázható, hogy a jelentés hazánk esetében gyakorlatilag 0 százalékra teszi a helyi tévés közvetítési díjakból származó bevételeket, miközben a top20-as csapatok közül minden más bajnokság esetében szerepel a tétel. Akár egészen jelentős, 50 százalékot is meghaladó részesedéssel az angol bajnokság esetében, de a szomszédos Ausztriában is 9 százaléka a bevételeknek ebből a forrásból származik.

A top20-ból azonban egy más szempont miatt is kilóg Magyarország, nevezetesen az egyéb bevételek kimagasló aránya miatt. Az első 20 között ennél nagyobb mértékben csak a kazah bajnokság csapatainak származik bevétele ilyen forrásból (72 százalék), de az egész európai rangsort tekintve is kevés példa van ilyenre. A magyar kluboknál nagyobb arányban jutnak bevételhez egyéb címszó alatt

a san marinói csapatok (71 százalék),

a grúz csapatok (65 százalék),

a montenegrói (53 százalék),

a bolgár (50 százalék),

valamint az izlandi klubok (49 százalék).

Vagyis rettentően csalóka Magyarország 18. helye európai szinten, a bevételek összetételét tekintve ugyanis nagyon távol áll a hazai bajnokság Európától.

Financiális oldalról nézve az sokkal inkább a balkáni országok és a törpeállamok csapatainak szintjén helyezkedik el.

Az egyéb bevételek kimagasló aránya egyáltalán nem nevezhető előnyösnek, sőt sokkal inkább a kiszámíthatatlanságra utal. Mint azt az UEFA is megjegyzi,

az egyéb bevételeken belül a támogatások és az adományok a leggyakoribb tételek, az ilyen forrásból érkező bevételek magas aránya a klubfinanszírozás bizonytalan jellegére utal a közép- és alacsony jövedelmű ligákban.

Ráadásul úgy tűnik, hogy az elmúlt néhány évben némiképp romlott is a helyzet Magyarországon. Bár 2015 óta minden évben jelentős mértékben származott egyéb forrásból az NBI-es klubok bevétele, olyanra még nem volt példa, hogy nagyobb részt képviseljen az egyéb forrás a bevételeken belül, mint a szponzori és hirdetési bevételek. Utóbbiak aránya 2018-ban 41 százalék volt, s erre a forrásra nagyon részletesen most nem is térnénk ki, egy korábbi anyagunkban részletesen körbejártuk, hogy kik támogatják az elsőosztályban szereplő klubokat. A kép egyértelműen kirajzolódott:

közbeszerzéseken jól szereplő vállalkozások, vagy épp a tulajdonos céghálójába tartozó társaságok tűnnek fel szponzorként a csapatok mögött. Piaci és NER-től teljesen független támogatóra alig találni példát.

Jegy- és bérletbevételek tekintetében ugyanakkor kiemelkedő volt a 2018-as év. Arányaiban nézve a korábbi években stagnáló 2 százalék után 3 százalékát köszönhették ennek a forrásnak a klubok, mivel nominálisan jelentős növekedés volt. Átszámítva a korábbi 1,78 millió euró után kicsivel több mint 4 millió érkezett a klubok kasszájába a jegy- és bérleteladásoknak köszönhetően. Ez közel 1,3 milliárd forintot tesz ki NBI-es szinten, ami egyben azt is jelenti, hogy a stadionokba kilátogató érdeklődők 2018-ban ki tudták termelni a focisták amúgy hatalmas bérköltségét. Mint korábbi cikkünkben levezettük: a klubok 2018-ban 1,3 milliárd forintot költöttek el a játékosok fizetésére, ami 3,3 millió forintos átlagos fizetést jelentett.

A jegybevételek növekedésének hátterére ugyan az UEFA jelentése nem tér ki, valójában két fő kiváltója lehet ennek:

egyrészt a hazai kimutatások alapján mintegy 15 százalékkal, 3300 fő fölé emelkedhetett az átlagos nézőszám az NBI-es meccseken.

Másrészt 2018 őszén a Fehérvár FC bejutott az Európa Liga csoportkörébe, ami 6 plusz, ezen belül 3 hazai, a megszokottnál nagyobb nézőszámot hozó mérkőzést jelentett.

A régiót tekintve azonban nem lehetünk túlságosan büszkék erre a 3 százalékos részarányra, hiszen ez, a költségvetés legfőbb piaci alapjának tekinthető bevételi forrás más ligákban sokkal nagyobb arányt képvisel. Az NBI-nél kisebb mértékben egyedül az ukrán bajnokságban szereplő csapatok jutnak pénzhez a jegyeknek és bérleteknek köszönhetően - bevételeik csupán 2 százaléka ered innen. Ellenben az osztrák bajnokságban a költségvetés 17, a lengyelben 14, a szerb ligában 11, a szomszédos szlovák bajnokságban pedig 9 százaléka származik innen.

1700 forint hozamot jelent egy néző a bajnokságnak

Az UEFA jelentése alapján az elmúlt évek viszonylatában most először került fel a top30-as listára Magyarország a nézőkre jutó eredményt tekintve. Ez alapján 2018-ban már értelmezhető nagyságrendű hozamot jelentett egy-egy néző a magyar kluboknak, akik mintegy 5,4 euró, vagyis 1700 forintot hoztak a csapatok kasszájába.

A korábbi években ez még a 2-3 eurót sem érte el, mivel nominálisan az alacsony nézőszámokhoz alacsony összegű jegy- és bérletbevétel társult. Ezen bevételi forrás 2018-as 125 százalékos megugrása azonban ezt a fajlagos mutatót is európai szintre emelte. Igaz, a 30-as listában "csak" a 26. helyre volt ez elég, a régiónkból előttünk csak Ausztria kapott helyett, az ottani csapatoknak 20,4 eurót hozott a vizsgált évben egy néző.

Mögöttünk felfért még a listára

a lengyel bajnokság 4,6 euróval,

a horvát 4,3-mal,

illetve Szlovákia a 30. helyet csípte meg 3,7 euróval.

Az élen egyáltalán nem nagy meglepetésre az angol bajnokság szerepel 38,6 euróval, mögéjük a német bajnokság került 35,8 euróval és a spanyol 34,2 euróval.