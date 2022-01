Jakab Ferenc: „A mostani járvány csak belépő a következő évtizedek pandémiáiba”

„Feladatunk a hiteles tájékoztatás. Azt mondjuk, amit gondolunk és hiszünk, és nem azt, amit más hallani akar” – kezdte egy üzenetnek is beillő gondolattal előadását Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem virológusa, aki ezt követően sem kevésbé volt őszinte.

Véleménye szerint ugyanis a koronavírus okozta járvány nem újkeletű, csak komoly kutatási eredményekkel sikerült eddig legyőzni, és a mostani járvány pusztán belépő a következő évtizedek járványos időszakába.

A két szakértő a MedicalScan webináriumán. Fotó: mfor.hu A két szakértő a MedicalScan webináriumán. Fotó: mfor.hu

„A járványok korát fogjuk élni, számos betegséggel meg kell még küzdenünk majd” – tette hozzá a professzor.

Elmondta azt is, hogy az omikron a vuhanihoz képest messze elkülönül az elődeitől, s pár hét múlva azt fogjuk tapasztalni, amin már a britek túl vannak, hogy brutális módon megugrik a fertőzöttek száma. Ennek a vírusnak a mutációs képessége ugyanis relatíve nagy, az eredetihez képest 20-30-szor fertőzőbb, szinte futótűz-szerű.

Nálunk vakcinabőség, máshol vakcinahiány van

Ezért fontos az oltás, amellyel három legyet üthetünk egy csapásra: saját magunk és a környezetünk védelme, valamint a vírusvariánsok megakadályozása. Merthogy a fejlett országok, mint Magyarország is, elég jó átoltottsággal rendelkeznek, de gondoljunk csak a fejlődő országokra.

„Ázsiai, afrikai területeken jelen pillanatban is akadálytalanul terjed a vírus, s alakulhat ki bármilyen mutáns, amik újabb járványt (ha jobban tetszik, hullámot) indíthatnak el. Globálisan kell néznünk, és az oltási programot kiterjeszteni ezekre az országokra is. Mert míg nálunk már a negyedik oltásokról értekezünk, ezekben még az elsőt sem adták be” – hívja fel a figyelmet az ellentmondásra Jakab doktor.

Igen, csökkent a vakcinák hatékonysága

Arról is beszélt, hogy a vakcinák hatékonysága csökkent az omikron ellen 70-75 százalékra, de ez pozitív dolog, mert még mindig ilyen mértékben megóv minket. Másfelől pedig soha nem lesz 100 százalékos vakcina. Az első két alapoltás után viszont roppant fontos a harmadik megerősítő oltás felvétele, mert ez tud megvédeni az új variáns ellen. Hiába hittük sokan, a természetes vírusfertőzés sajnos nem alakít ki hosszú védettséget, 3-4 hónap után csökken az immunitás. Viszont az emlékeztető oltásokkal ez kinyújtható, ezért jelenleg a 3. oltás a legjobb megoldás.

„Az oltás nem a fertőzés elkerülésére, hanem a súlyos betegség ellen jók, s még az egészségügyi rendszerünket is kevésbé terheljük így. Viszont nem az omikron lehet a járvány vége” – jelentette ki egy fals hírre reagálva.

Ez pedig azért van, mert nem feltétlenül tudjuk elérni a nyájimmunitást, 2022 őszén pedig újabb légúti fertőzésszezon újabb járványt generálhat.

A legtöbb laborban nem mutatják ki a sejtes védelmet

„Az omikron nagyfokú terjedése szerencsére nem jelentiazt, hogy a vírus súlyossabb is” – folytatta a mutáns bemutatását Szekanecz Zoltán, a Debreceni Tudományegyetem reumatológusa, immunológusa, aki azt is elmagyarázta, hogy a vírusok humorális és sejtes védekezést alakítanak ki.

A laborban viszont csak a humorálist nézik, márpedig az omikronnál ez 16-szor gyengébb. Ezért nem érdemes laborokba szaladgálni, mert alacsony antitest-számot fogunk kapni.

Omikronál a humorális védettség alacsonyabb,ám a sejtes védettség erősebbé válik a harmadik oltás után. Az immunológus egy tévhitet is eloszlatott: a fertőzés után is kell és lehet oltani, mert még a fertőzötteknél is lehet javítani a védelmet egy oltással. Csupán egy hetet kell várni a fertőzés után, és teljesen láztalannak kell lenni.

Negyedik oltás: egyelőre csak egy rétegnek ajánlott

A főorvos arról is beszélt, hogy Magyarországon jelenleg hatféle vakcina van használatban, s a Pfizer, a Moderna, az AstraZeneca és a Janssen minden különösebb korlátozás nélkül beadható. A kínai és az orosz vakcinát viszont csak akkor kaphatják az autoimmun vagy daganatos betegek, ha épp nyugalmas fázisban van a betegségük, vagy még akkor sem.

Ezek a betegek különösen veszélyeztetettek, ezért éppen ők a legfontosabbak a negyedik oltás tekintetében.

Azt tudni kell, hogy 60 százalékuk a két oltásra úgy reagál, mint az egészségesek, de 11-12 százalékuknál gyengén. Számukra ezért fontos a negyedik oltás. A világ ugyanakkor megosztó ezügyben, Izraelben nem csak az autoimmun betegeket, hanem az időseket és az egészségügyiseket el kezdték oltani, míg a többi ország és az WHO kivár, mert még nem tartunk ott, hogy nagy tömegeket negyedikkel kéne oltani.

Kapcsolódó cikk Negyedik oltás: ugye nem mi leszünk a kísérleti nyulak? Miközben a világon még sehol nem oltják a teljes lakosságot a negyedik oltással, nálunk kormányrendeletben fogják engedélyezni. Csupán orvosi konzultáció kell hozzá.

„Ezért csak az autoimmun és a daganatos betegeknek ajánlott jelenleg a negyedik oltás. Kivételt képeznek azok az érintett betegek, akiknél az oltások épp a tüneteik rosszabbodását tapasztalják. Akkor biztos, hogy várni kell a negyedik oltással” – ajánlja Szekanecz doktor.

Hiteles neveknek higgyünk

Az, hogy a negyedik oltással kapcsolatban miért vannak ekkora különbségek a szakértők között, Jakab Ferenc azt mondja, hogy ennek több oka is lehet.

„Egyrészt immár a 9,5 millió virológus országa lettünk. Pedig én sem kontárkodom bele mondjuk egy szemész, sebész vagy bármelyik orvos dolgaiba, és ezt várnám el másoktól is. Másrészt folyik a sajtóban egy verseny, ezért sokszor a hivatalos tanulmányok előtt megjelenő külföldi kutatások preprint változata kerül ki a laikus olvasókhoz, melyek jórésze fatális, fals információ. De az elmúlt két év alatt meg lehetett tanulni azoknak a neveit, akiknek érdemes hinni Covid-ügyben” – fűzte végül hozzá a virológus.