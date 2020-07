Járványban is gyarapította vagyonát az MNB alapítványa

Az alapítvány a formából adódó szabályozás miatt is köteles megőrizni a rábízott vagyont. Azt nem költheti el, csak befektetheti, és annak hozamát használhatja fel tevékenysége során. Az alapító által juttatott vagyont az alapítvány körültekintő kockázatvállalással kezeli oly módon, hogy biztonságos befektetéssel a lehető legmagasabb hozamot éri el. Az átlátható működés érdekében az alapítvány negyedévente kimutatást közöl vagyonelemei helyzetéről.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A vagyonelemek értéke a 2020. június 30-i állapot szerint az alábbiak szerint alakul: A Pallas Athéné Alapítvány és jogelődjeinek juttatott összesen 266,4 milliárd forintnyi vagyonból a vagyon értéke 276,8 milliárd forint, az alapítvány és az általa alapított gazdasági társaságok 210,4 milliárd forintot befektetési jegybe, 43,8 milliárd forintot ingatlanba, 16,8 milliárd forintot bankbetétbe és 5,8 milliárd forintot vállalati kötvényekbe fektettek be.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!