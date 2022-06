Jó hír az ingatlanpiacnak: az év végéig él a falusi CSOK

A Magyar Nemzet webes felületén szerdán megjelent cikkben azt írták, a - már egy gyermekkel is igényelhető, de három meglévő vagy tervezett gyermek esetén akár 10 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió forint kedvezményes hitellehetőséget jelentő - támogatás így fél évvel tovább lesz elérhető az érintett 2678 településen.

Sok millió forinthoz lehet így hozzájutni. Fotó: depositphotos Sok millió forinthoz lehet így hozzájutni. Fotó: depositphotos

Emlékeztettek: a következő évi költségvetés szerint jövőre minden eddiginél nagyobb összeget, több mint 3200 milliárd forintot fordít a kormány a családtámogatásokra, vagyis nemcsak megmarad a családtámogatási rendszer, hanem az ideihez képest 450 milliárd forinttal bővül is a keret, így arányaiban Magyarország költi a legtöbbet a családok támogatására az Európai Unióban.

Mindez beleillik abba az elvbe, amelyet 2010 óta szem előtt tart az Orbán-kormány, azaz, hogy a családtámogatási rendszerhez mindig hozzátettek, de nem vették el, nem szüntették meg egyetlen elemét sem - írták. Hozzátették, hogy ez az orosz-ukrán háború hatására sem változik majd, hiszen a kormány éppen azért döntött a rezsivédelmi és honvédelmi alap felállításáról, illetve a nagyvállalatokat sújtó extraprofit-különadó kivetéséről, hogy ne a magyar emberek fizessék meg a háború árát.

Kitértek arra is, hogy a családtámogatási elemek közül a legnépszerűbb a babaváró hitel, amelyet három év alatt már 220 ezren igényeltek, de az otthonfelújítási támogatás sikere is óriási, hiszen a tavaly januári bevezetése óta már több mint 131 ezer családnak segített. 2019 júliusa óta elérhető az autóvásárlási támogatás is, amelynek segítségével három- vagy többgyermekes családok legfeljebb 2,5 millió forintot kaphatnak új, legalább hétszemélyes gépjármű vásárlásához - tették hozzá.

(MTI)