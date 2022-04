Jó hír érkezett: nyár elején jöhet az újabb nyugdíjemelés

Nyár elején újabb nyugdíjemelés jöhet - közölte Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő a Facebook oldalán. Ezzel gyakorlatilag megerősítve a korábbi kormánytagoktól érkező jelzéseket, miszerint a tavalyi évhez hasonlóan idén is szükség lesz évközi nyugdíjkorrekcióra. Ezt törvény szerint ugyanis hagyományosan minden év novemberében hajtja végre a kormány szükség esetén.

Mint írja,

" az év eleji 5 százalékos növekedést nyáron egy újabb, 2-3 százalékos nyugdíjemelés követheti".

Az indoklás szerint a kormány "nem hagyja, hogy a nyugdíjasok fizessék meg a háború árát".

Az év első három hónapjában a Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint kumuláltan 8,2 százalékkal emelkedtek az árak, ezzel párhuzamosan a nyugdíjas infláció mértéke ettől némiképp elmaradt, 7,8 százalék. A kormányszóvivő által közölt 2-3 százalék a jelenlegi adatok ismeretében is indokolt a nyugdíjak reálértékének megőrzéséhez, ami a kormány vállalása 2010 óta. Az azonban egyáltalán nem kizárt, hogy ennél is nagyobb emelést indokolna majd a következő pár hónap inflációja. Az elemzői várakozások ugyanis az előttünk álló időszakra is további drágulást vetítenek előre.