Jöhet a kéthetes szigorítások harmadik hete - megjelent a rendelet a hosszabbításról

Orbán Viktor péntek reggel bejelentette a korlátozások meghosszabbítását, este meg is jelent az erről szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Eszerint a Kormány – az Operatív Törzs javaslatára – a védelmi intézkedéseket további egy hétig fenntartja.

Az eredeti, március 5-én kiadott rendelet intézkedéseit március 29-éig lehet alkalmazni (az eredeti március 22-i időpont helyett), ezzel párhuzamosan meghosszabbították a november 10-én a védelmi intézkedések második üteméről szóló rendelet alkalmazhatóságát is március 29-éig. Tovább gördül a határellenőrzés ideiglenes visszaállításáról szóló rendelet is: ezt még tavaly augusztus végén adtáki, hatályát most szintén meghosszabbították március 29-éig.

Minden marad ugyanúgy

Továbbra is igaz tehát, hogy közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani. A települések belterületén, az utcán és a közterületen mindenki köteles maszkot hordani (kivéve az egyéni szabadidős sporttevékenység során).

A napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben, az illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító üzletben továbbra is szabad vásárolni, számos más üzletet viszont bezártak két, illetve most már három hétre - a kivételekről ebben a cikkünkben írtunk.